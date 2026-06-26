El telescopio espacial Euclid, de la Agencia Espacial Europea, produjo un mosaico sin precedentes del centro galáctico que permitirá estudiar planetas fuera del sistema solar

Capturó 60 millones de estrellas en un día: así es la imagen más detallada del corazón de la Vía Láctea

26 de junio de 2026 08:52 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Sociedad

En apenas un día de observación, un telescopio diseñado para mirar el universo profundo giró su mirada hacia un objetivo mucho más cercano y familiar: el corazón de la Vía Láctea. El resultado fue una imagen sin precedentes, en la que se distinguen más de 60 millones de estrellas concentradas en la región más luminosa y densa de nuestra galaxia.

Ubicación del área observada por Euclid dentro de la Vía Láctea, una región con alta densidad de estrellas ideal para buscar exoplanetas esa.int

El autor de esta captura es Euclid, el telescopio espacial de la Agencia Espacial Europea (ESA) lanzado en julio de 2023 con el objetivo principal de estudiar la materia oscura y la energía oscura. Sin embargo, en una observación especial solicitada por astrónomos, el instrumento apuntó hacia el centro galáctico y demostró que también puede ofrecer una visión excepcional de nuestra propia galaxia.

El telescopio Euclid captó en 24 horas millones de estrellas en el centro de la Vía Láctea, en un mosaico que permite recorrer en detalle esta región clave de la galaxia

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La imagen fue tomada el 23 de marzo de 2025 en un período de aproximadamente 26 horas y se construyó a partir de un mosaico de nueve tomas, cada una de ellas equivalente a una superficie del cielo mayor que la Luna llena. El resultado es la fotografía más grande y detallada en luz visible del bulbo galáctico, la región central de la Vía Láctea donde se concentran miles de millones de estrellas.

Infografía que muestra cómo Euclid relevó el bulbo galáctico y las distintas regiones del centro de la Vía Láctea captadas en el estudio esa.int

Esa capacidad de abarcar grandes áreas del cielo con alta resolución es una de las principales características de Euclid. Su cámara en luz visible tiene una sensibilidad comparable a la del telescopio espacial Hubble, pero puede captar una zona 270 veces mayor en una sola imagen. En términos de eficiencia, la diferencia también es significativa: un observatorio terrestre como Keck necesitaría unas 2000 horas de observación para crear un mosaico similar.

Más allá del impacto visual, la imagen tiene un valor científico concreto. La enorme densidad de estrellas en esta región permite a los astrónomos estudiar exoplanetas —planetas fuera del sistema solar— mediante la técnica de microlente gravitacional.

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Vista detallada del centro de la galaxia captada por Euclid, con millones de estrellas y regiones de gas y polvo interestelar esa.int

Este método se basa en un fenómeno particular: cuando una estrella pasa frente a otra desde el punto de vista del observador, su gravedad actúa como una lente que amplifica y deforma la luz de la estrella de fondo. Si esa estrella tiene un planeta en órbita, la perturbación en la luz se vuelve ligeramente irregular. Esa “firma” es la que permite detectar la presencia del exoplaneta.

“Para captar microlentes es necesario observar regiones con una gran concentración de estrellas, como el centro de la galaxia”, explicó Jean-Philippe Beaulieu, del Instituto de Astrofísica de París y la Universidad de Tasmania, uno de los investigadores involucrados en el proyecto. Según detalló, en las últimas dos décadas se identificaron cerca de 300 exoplanetas utilizando esta técnica, todos mediante telescopios terrestres.

Esquema del fenómeno de microlente gravitacional: cuando una estrella pasa frente a otra, su gravedad amplifica la luz y permite detectar la presencia de un planeta esa.int

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La nueva imagen de Euclid ya incluye 51 sistemas planetarios conocidos en esa región y se espera que facilite el estudio de muchos más en el futuro. En particular, permitirá medir la masa de esos planetas con mayor precisión, algo que hasta ahora resultaba complejo con observaciones aisladas.

El aporte del telescopio no se limita a nuevas detecciones. Dado que captó en un solo día una referencia detallada de un área tan amplia, los datos pueden utilizarse como punto de comparación para futuras observaciones. Esto permitirá analizar cómo cambian las posiciones relativas de las estrellas con el tiempo y confirmar la existencia de planetas detectados por otras misiones.

Región del centro de la galaxia donde se observan nubes de gas y polvo interestelar iluminadas entre miles de estrellas esa.int

Euclid fue diseñado para explorar el “universo oscuro”, es decir, la influencia de la materia y la energía oscuras en la expansión del cosmos. Durante seis años observará miles de millones de galaxias a distancias de hasta 10.000 millones de años luz. Sin embargo, este desvío hacia la Vía Láctea muestra su versatilidad y abre nuevas líneas de investigación en astronomía estelar y planetaria.

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Los datos obtenidos también podrán aplicarse a otros campos, como el estudio de enanas marrones, sistemas binarios, movimiento estelar y distribución del polvo interestelar. Se trata, en definitiva, de un mapa extremadamente preciso de una de las regiones más complejas de nuestra galaxia.

Nube molecular oscura que bloquea la luz de estrellas de fondo en el bulbo galáctico, captada en detalle por Euclid esa.int

En ese sentido, el telescopio no solo ofrece una imagen impactante, sino también una herramienta para reconstruir cómo se organizan y evolucionan los sistemas estelares en zonas de alta densidad. En apenas 26 horas de observación, el instrumento logró un registro que servirá como referencia para investigaciones futuras y para misiones que aún están por iniciarse.

Una de las áreas más densas del bulbo galáctico, donde millones de estrellas aparecen comprimidas en un mismo campo observado por Euclid esa.int

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