El relato de la madre del niño de 3 años que murió tras ser atacado por un pitbull en Córdoba

Claudia, la madre de Salvador, el niño de 3 años que falleció este domingo tras ser atacado por un pitbull en la ciudad de Córdoba, reconstruyó el momento en que encontró al niño y aseguró que cuando lo vio “ya el perro se lo estaba comiendo”.

Consternada, la mujer detalló a los medios cordobeses que el incidente ocurrió mientras el padre del menor lavaba una camioneta en la vereda, en el barrio Villa La Lonja. Fue en ese momento que Salvador se alejó unos metros y se acercó hacia el terreno desde donde salió el animal. Claudia, en tanto, relató que había ingresado a la vivienda durante unos minutos para preparar la comida y que, al regresar, preguntó por su hijo.

“Prendí la hornalla, salí y le pregunté al papá por Salvi”, recordó. Según explicó, su pareja le respondió que el niño se había ido “a la vuelta”, algo que, de acuerdo con su relato, el menor solía hacer. Al buscarlo, la mujer se encontró con la dramática escena: “Me fijé y no estaba. Cuando lo vi, ya el perro me lo estaba comiendo”. El animal, que sería cruza de varias razas según el DoceTV, lo mordió primero en la cabeza y luego en el rostro. Aunque la víctima fue trasladada a un centro de salud local, no pudo resistir la gravedad de las heridas.

El desgarrador relato de la mamá del niño de 3 años atacado por un pitbull en Córdoba.

Claudia describió lo ocurrido: “El dolor, lo que yo vi, es una cosa que no... es una tragedia. Es algo tremendo”. Y reclamó que los responsables del perro sean detenidos. “Lo único que quiero es que esto no le pase a ningún otro niño más. Quiero que esa persona vaya presa. Es lo único que pido por mi hijo”, sostuvo, llorando.

La abuela de Salvador, Brenda, también apuntó contra quien tenía a su cargo al animal y pidió mayor responsabilidad en la tenencia de esa raza. “El perro actuó porque es un animal; el dueño sí razona y piensa. El que tiene que pagar todo esto es el dueño. Se tiene que hacer responsable”, reclamó. Desde el Ente Bio Córdoba, precisaron que solo durante julio recibieron 45 presentaciones de distintos sectores de la ciudad vinculadas con situaciones similares.

Mientras la Fiscalía avanza con la investigación, las dos personas que vivían en el terreno desde donde salió el perro permanecen prófugas, según informó la familia. En paralelo, el padre de Salvador negó que sus allegados hayan iniciado una colecta o pedido de dinero y aclaró que la familia no solicita colaboraciones.