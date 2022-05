Casi el 60% de la población argentina no se aplicó la dosis de refuerzo contra el Covid

Si bien más de 80% de la población argentina completó el esquema primario de vacunación contra el Covid-19, solo 40,7% se dio la primera dosis de refuerzo -la tercera vacuna-, una herramienta clave para fortalecer la producción de anticuerpos en el contexto de la cuarta ola de casos que atraviesa el país, indicaron los especialistas a la Agencia Télam.

Al momento, 89,7% de las personas residentes en el país inició su esquema de vacunación, 81,6% lo completó y 40,7% aplicó su primera dosis de refuerzo, según los últimos datos consignados por el Ministerio de Salud.

En la población mayor de 50 años, que representa 90% de las muertes por Covid, 96,4% inició su esquema, 94,2% lo completó y solo 67,2% aplicó su primera dosis de refuerzo. En adolescentes, la cobertura con esquema primario también es alta ya que 92,4% inició su esquema y 80,2% lo completó, sin embargo en las dosis de refuerzo la cifra es considerablemente menor: solo se la aplicó 29,2%.

Si bien la estadística contempla hasta la primera dosis de refuerzo, en la Argentina se comenzó a aplicar un segundo refuerzo desde el 14 de abril. En el Consejo Federal de Salud (Cofesa) se planteó que en esta primera etapa los grupos priorizados para el segundo refuerzo son el personal de salud, las personas mayores de 50 años y las mayores de 12 años con inmunocompromiso, que hayan recibido el primer refuerzo hace cuatro meses o más.

Cuándo aplicarse los refuerzos

”Las jurisdicciones, una vez que vacunaron a esa primera población objetivo, avanzan con las otras poblaciones. Ya hay provincias que aplican el segundo refuerzo a la población general”, explicó a Télam la médica infectóloga Florencia Cahn.

”Una vez completado el esquema inicial, para la aplicación del primer refuerzo hay que esperar cuatro meses y después otros cuatros meses más para la aplicación del segundo refuerzo. Esto tiene que ver con el período en el que se comienza a observar una caída de los anticuerpos”, detalló la especialista.

En el caso de que la persona haya tenido Covid-19 “se pueden esperar hasta 90 días para darse el refuerzo”, explicó Cahn, que no obstante aclaró: “Si el paciente se vacuna antes, no le va a hacer mal. Lo que sabemos es que el primer mes después de tener Covid hay una inmunidad generada por la infección, por lo cual no tendría sentido vacunarse cuando te dan el alta”.

Refuerzo para los niños

Esta semana, en el marco del Cofesa -que integran la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y sus pares de las 24 provincias y de la Ciudad- se consensuó iniciar la aplicación de dosis de refuerzo en la población de 5 a 11 años con vacunas de plataforma ARN (Moderna y Pfizer) que serán administradas, por lo menos, 120 días después de completado el esquema inicial.

La medida contó con el apoyo científico de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), cuyos especialistas indicaron que “ya se cuenta con suficiente información sobre la seguridad de estas vacunas en chicas y chicos”.

Al día de hoy, 80,3% de los niños de 3 a 11 años inició su esquema y 63,6% lo completó.

14 millones de personas sin refuerzo

Con las vacunas disponibles, la falta de aplicación de las dosis de refuerzos es un tema que preocupa a los especialistas de distintas áreas y también a las carteras sanitarias nacional y de las jurisdicciones.

Durante el anuncio de la aplicación de la segunda dosis, Vizzotti resaltó la importancia de la primera dosis de refuerzo y remarcó que todavía hay 14 millones de personas que completaron su esquema inicial hace más de cuatro meses y no se lo aplicaron.