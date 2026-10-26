Cataratas del Iguazú: por la crecida del río, vuelven a cerrar circuitos y paseos

MISIONES.- El Parque Nacional Iguazú restringió este lunes de manera preventiva algunos de sus principales paseos debido a una nueva crecida del caudal del río Iguazú.

La medida afecta al Circuito Superior, cuyas pasarelas se encuentran muy próximas al nivel del río, además del Tren Ecológico de la Selva y el Sendero Macuco, que permanecerán cerrados mientras se monitorea la evolución del caudal.

La pasarela a la Garganta del Diablo, en tanto, continúa cerrada y desarmada de manera preventiva desde comienzos de agosto.

Sí permanecen habilitados el Circuito Inferior, que permite recorrer sectores más selváticos y observar los saltos desde abajo, y el Sendero Verde, un recorrido corto que conecta el Centro de Visitantes con la estación Cataratas del tren ecológico.

Iguazú Argentina SA divulgó fotos de ayer con unas Cataratas en todo su esplendor con el actual caudal.

“Informamos que el lunes 26 de octubre, el Parque Nacional Iguazú abrirá parcialmente, con el Circuito Inferior y el Sendero Verde habilitados”, señalaron en un comunicado conjunto la Intendencia del Parque Nacional Iguazú e Iguazú Argentina SA, la empresa concesionaria.

“Las medidas preventivas responden al nivel del caudal del río Iguazú y la prioridad es la seguridad de todos”, agregaron.

Según explicaron fuentes del parque, durante las próximas horas continuará el monitoreo permanente del río para determinar si los sectores hoy restringidos podrán reabrirse este martes.

“Más tarde vamos a hacer un monitoreo y terminar de definir, pero si todo sigue así mañana estaríamos reabriendo los paseos que hoy restringimos. Quedaría todo abierto: Circuito Inferior, Circuito Superior, Sendero Macuco y Tren de la Selva; es decir, todo menos Garganta del Diablo”, indicó a LA NACION el intendente del Parque Nacional Iguazú, José María Hervas.

La Isla San Martín, y al fondo la Garganta del Diablo

Desde la administración del área protegida remarcaron que, más allá de las restricciones preventivas, la atracción turística continúa abierta y presenta un caudal muy superior al habitual, con imágenes que destacan por su espectacularidad.

Durante el fin de semana no se registraron lluvias en Misiones y el domingo transcurrió con cielo parcialmente nublado, pero sin precipitaciones de importancia.

Las fotografías difundidas por Iguazú Argentina muestran una gran cantidad de agua en los saltos, una postal que para muchos visitantes potencia aún más el atractivo de las cataratas.

Por eso, desde el parque insisten en que quienes viajen a conocer una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo no dejarán de apreciar el principal atractivo del área protegida. Además, recuerdan que la entrada tiene una validez de seis días, lo que permite regresar en jornadas posteriores si alguna restricción preventiva impide acceder a determinados sectores durante la visita.