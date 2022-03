Censo 2022: por qué se pide el número de DNI al inicio de la consulta digital

El Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) puso a disposición de la ciudadanía el censo digital 2022 que podrá completarse de manera remota durante dos meses y que permite la carga de datos de vivienda y personales con anticipación, para culminar el proceso con la entrega del comprobante al censista el día 18 de mayo.

La plataforma on line dispuesta para subir la información de los habitantes de todo el país está vigente desde el miércoles 16 de marzo y se podrá utilizar hasta las últimas horas del próximo martes 17 de mayo, ya que al día siguiente será el censo tradicional con la carga de datos presencial en el domicilio de cada habitante.

El censo digital es una herramienta que se implementa por primera vez en este tipo de encuestas de la población y, en su debut, generó algunas inquietudes debido a que en los pasos iniciales de la carga de datos, el sistema exige la introducción del DNI del ciudadano.

A contramano del espíritu anónimo y confidencial que caracteriza a una encuesta de este tipo, la solicitud del número de DNI por parte del sitio oficial generó algún rechazo o dudas en los usuarios que se disponían a utilizar la nueva herramienta y, al respecto, fue necesaria la aclaración del director del Indec, Marco Lavagna.

“Lo primero que hay que generar es el código de vivienda, para ello se deberá poner el número de DNI, y fecha de nacimiento. Este dato no queda registrado en ningún lado, lo utilizamos para constatar que la persona sea real y que no sea menor de 14 años. Este dato no queda registrado y no queda incorporado en la cédula papel”, señaló el funcionario en la conferencia de prensa donde se presentó el censo digital.

“Cuando se completan las preguntas se genera un código de finalización, es muy importante que la persona esté el día 18 de mayo para presentarlo al censista”, aclaró Lavagna para reforzar que el proceso queda completo una vez que se presenta al censista el comprobante emitido por el sistema.

A modo de ejemplo, Lavagna recordó que la página inicial donde se pide el DNI es similar a las utilizadas para consultas de padrones de votación, muy usadas en períodos de elecciones y recalcó que el dato no se incluye en el cuestionario propiamente dicho.

Increíble la participación en el primer día del #CensoDigital. Más de 200.000 hogares ya se censaron.💪🏼

Esta modalidad estará disponible por dos meses, quien no lo haya completado de forma virtual, podrá hacerlo en forma presencial con la persona censista el miércoles 18/5. pic.twitter.com/sMwYeOY96z — Marco Lavagna (@MarcoLavagna) March 17, 2022

Este sistema bimodal posibilita agilizar los tiempos de la consulta, tanto para la población en general como para el censista que esté abocado al operativo estadístico durante la jornada, que fue decretada como feriado nacional.

De acuerdo a la información oficial, en el primer día de la consulta digital más de 200.000 hogares ya habían sido censados. Cabe destacar que el código emitido por vivienda se puede utilizar en distintos momentos, para completar la carga de datos personales de cada uno de los integrantes de un grupo familiar.

El Indec, además, remarcó que la información que se brinde a través del formulario virtual estará resguardada bajo un estricto “protocolo de seguridad informática y técnicas de anonimización, encriptación y gobernanza de datos”.

En tanto, para el censo del 18 de mayo, el organismo informó que participarán más de 600.000 personas, entre censistas urbanos y rurales, coordinadores nacionales y provinciales y otros puestos.