Censo 2022: qué hacer si el censista no fue a tu casa

Mientras continúa el relevamiento en áreas urbanas del Censo 2022, algunos se preguntan qué deben hacer si para el final de la jornada -previsto para las 18-, no recibieron la visita del enviado del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos).

Este es el caso, por ejemplo, de personas que viven en edificios y están preocupadas porque sus vecinos fueron censados y ellos no. Ante esto, desde el organismo conducido por Marco Lavagna aclararon a LA NACION que no hay un solo censista por edificio, y explicaron: “Esta es una confusión natural, pero son distintos circuitos y puede ser que un censista haga un departamento dentro de un edificio y a otro le toque una unidad diferente dentro del mismo complejo”. A quienes estén en esta situación les tocará esperar al censista indicado.

Además, cabe señalar que, si bien no existe una línea específica para reportar la ausencia del censista, en última instancia, se puede acudir al teléfono de la Mesa de Ayuda del Censo: la línea 0800-345-2022, que es gratuita.

De todos modos, para subsanar posibles errores u omisiones, desde el Indec, contaron a este medio cómo será el proceso de revisión que se utilizará en aquellos lugares donde hoy no se haya podido realizar el relevamiento: “Hay una semana de supervisión, que es la semana que viene. Se analizan los datos de los hogares que no fueron censados por diversos motivos y se los recupera”. De esta manera, se procederá a visitar nuevamente aquellos sitios que no fueron cubiertos este miércoles.

Desde el Indec recordaron que un mismo edificio o manzana puede tener más de un censista, que pasen en momentos diferentes Marcelo Manera - LA NACION

A su vez, es importante recordar que atender al censista y contestar la totalidad de las preguntas del cuestionario con información verídica es una obligación por ley. Este deber cívico está consagrado por la ley 17.622, que establece que la pena para esta falta consiste de una multa económica cuyos montos se actualizan semestralmente.

La última actualización fue publicada el 22 de febrero de este año en el Boletín Oficial bajo la firma del director del Indec, Marco Lavagna. En ese documento, se estipula una multa mínima de $1.076,36 para los que no respondan o mientan en el censo, mientras que la penalidad máxima puede alcanzar los $106.799,35.

“Incurrirán en infracción y serán pasibles de multas quienes no suministren en término, falseen o produzcan con omisión maliciosa las informaciones necesarias para las estadísticas y los censos a cargo del Sistema Estadístico Nacional”, se lee en el artículo 15 de esta legislación, sancionada en 1968 y en la que estableció la creación del Indec.

Cómo reconocer al censista

Los enviados del Indec son fácilmente identificables a través de una serie de objetos y credenciales. Por un lado, todos ellos llevan puesta la pechera oficial del evento, con el número de la línea telefónica para comunicarse con la Mesa de Ayuda y un código QR que, al escanearlo, certifica la pertenencia de la persona al Censo.

El tarjetón que los censistas cuelgan de su cuello y los identifica como parte del operativo Mauro Rizzi

Las personas que relevan los datos de la población también cargan su bolsa oficial con los cuestionarios y llevan en su cuello la tarjeta que los acredita como parte del evento estadístico más importante del país.

Además, el sitio oficial del Censo ofrece la posibilidad de cargar el número de DNI del censista para conocer si la persona en cuestión es verdaderamente parte al operativo nacional y le corresponde la visita a ese domicilio. Por lo tanto, antes del ingreso al hogar, se puede pedir este dato y cotejarlo para darle acceso al domicilio sin riesgos.