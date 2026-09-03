Chau inundaciones: esta es la obra con “conductos subterráneos y tubos circulares” que promete beneficiar a más de 50.000 vecinos del Norte de la Ciudad

Las obras públicas continúan su curso en la Ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión, se habilitó, nuevamente, la circulación en el cruce de las calles Crisólogo Larralde y Ciudad de la Paz, en el barrio de Núñez.

La reapertura marca el cierre formal de las obras del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico, un plan diseñado para mitigar los efectos de las precipitaciones intensas en la zona norte porteña. La intervención se concentró en la cuenca del Arroyo Medrano, la cual afecta de forma directa a los barrios de Núñez, Saavedra y Belgrano.

Los trabajos consistieron en la construcción de dos conductos subterráneos formados por tubos circulares de hasta 2,4 metros de diámetro. Esta infraestructura se extiende por casi veinte cuadras y su objetivo principal es acelerar el drenaje del agua cuando ocurren tormentas de gran magnitud en el área comprendida entre el Parque Saavedra y la avenida Cabildo.

Las obras públicas siguen su curso en la Ciudad

La obra, que beneficiará a más de 50.000 vecinos, cuenta con una extensión total de 1,75 kilómetros y busca aliviar el sistema de conducción existente y así reducir el riesgo de anegamientos que históricamente azotaron a los vecinos de las comunas 12 y 13.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó la importancia de estos avances y señaló que el distrito finalizó más de 60 obras para ampliar la capacidad de la red pluvial. Además, el mandatario detalló que el Plan Hidráulico sumó 18,5 kilómetros de nuevas tuberías y que el Ejecutivo aceleró la terminación de otras 14 obras.

“Esta es una obra clave para la zona y un reclamo histórico de los vecinos que hace años sufrían excesos hídricos. El cambio climático nos obliga a sostener el ritmo de inversión para adaptar la Ciudad a los nuevos extremos climáticos. El Plan Hidraúlico es una política de Estado que se sostiene a largo plazo”, destacó Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura porteño.

La esquina de Crisólogo Larralde y Ciudad de La Paz

Las experiencias pasadas con inundaciones y obstrucciones en los sumideros obligaron a las autoridades a tomar cartas en el asunto: en lo que va del mandato, se ejecutaron 64 obras de ampliación, adecuación, reparación y limpieza de la Red Pluvial y del Plan Hidráulico, y se sumaron más de 13.000 metros lineales de nuevos conductos.

Entre las obras más destacadas se encuentran la construcción de túneles aliviadores de Crisólogo Larralde y Ciudad de La Paz que mejoraron el drenaje en la zona de Parque Saavedra y las mejoras en las cuencas de los arroyos Cildañez y San Pedrito, con la ejecución de obras que evitarán anegamientos en los barrios de Flores, Parque Avellaneda, Villa Lugano y Villa Soldati.

Las mejoras en la obra pública porteña