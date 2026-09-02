Se viene un nuevo frente de 48 horas que provocará tormentas fuertes, actividad eléctrica, granizo, ráfagas y derrumbe térmico: las zonas afectadas

Un nuevo frente frío recorrerá durante 48 horas el centro y el este de la Argentina y provocará un marcado deterioro de las condiciones meteorológicas. El fenómeno comenzará a desarrollarse este miércoles y estará acompañado por tormentas localmente fuertes, ráfagas intensas, frecuente actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las primeras precipitaciones se registrarán en La Pampa y el sur de la provincia de Buenos Aires, mientras que durante la tarde avanzarán hacia el centro bonaerense. Por la noche y durante la madrugada del jueves, la inestabilidad alcanzará el norte provincial, la ciudad de Buenos Aires y el sur de Entre Ríos.

Tras el paso de las tormentas, el viento rotará al sudoeste y comenzará un descenso térmico que se profundizará durante el fin de semana. Un nuevo pulso de aire frío de origen polar ingresará el viernes por la Patagonia y llegará el sábado al centro y buena parte del norte del territorio nacional.

Pronostico del tiempo

Cuándo comienzan las tormentas y cuáles serán las zonas afectadas

Según informó Meteored, la inestabilidad comenzará a manifestarse desde las primeras horas del miércoles sobre el sur de la región Pampeana, como consecuencia del avance de un frente frío que organizará áreas de lluvias y tormentas aisladas desde La Pampa hacia la provincia de Buenos Aires.

Entre la madrugada y la tarde, el fenómeno se desplazará por el sur y el centro bonaerense. Las tormentas tendrán un movimiento rápido, por lo que no se esperan acumulados importantes de precipitación. Sin embargo, algunos núcleos podrían adquirir intensidad fuerte y provocar granizo de manera localizada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por probables tormentas fuertes en la región. De acuerdo con el organismo, los eventos podrían estar acompañados por ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.

Durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, el frente continuará su avance hacia la franja norte de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y el sur de Entre Ríos. En esas zonas tampoco se descartan tormentas moderadas a puntualmente fuertes.

1 SEP | ⚠️ #Alertas para hoy:



❄️ Nevada

🟨 15-30 cm



🌬️ Zonda

🟨 30-50 km/h con ráfagas ≥ 70 km/h



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Cuándo llega el derrumbe térmico

Luego del episodio de tormentas se producirá un cambio más profundo en la circulación atmosférica. El viernes 4 ingresará aire frío de origen polar por el extremo sur del país y avanzará progresivamente sobre la Patagonia, con precipitaciones aisladas y fuertes vientos del sur.

El pulso polar alcanzará el sábado 5 el centro y buena parte del norte de la Argentina. Su llegada provocará un derrumbe significativo de las temperaturas y sensaciones térmicas aún más bajas debido a la intensidad del viento.