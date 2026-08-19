Hay caos total de tránsito en la avenida General Paz este miércoles, en ambos sentidos, luego de que un colectivo de la línea 108, solo ocupado por el conductor, protagonizara un violento accidente contra un automóvil Fiat Cronos a la altura de Juan Bautista Alberdi, en el barrio de Mataderos. Tras el impacto, el micro quedó suspendido sobre el cantero de hormigón central, por lo que se montó un operativo y quedó cortada la circulación en ambas manos.

🗣️⚠️ #AlertadeTránsito: 𝗔𝗠𝗣𝗟𝗜𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 📌📍Av Gral Paz, KM 17. Altura Alberdi.

CORTE TOTAL, ambos sentidos de circulacion.

Finalizan las tareas de peritaje. Comienzan las tareas de remoción de vehículos. Circule con preocupación. #Ausol https://t.co/0BxHhqR7kf pic.twitter.com/lNmjQrK8yh — AUTOPISTAS DEL SOL (@AuSol_AR) August 19, 2026

El incidente tuvo lugar alrededor de las 5 de la madrugada de este miércoles a la altura del kilómetro 17 de la avenida, sentido al Río de la Plata. Cuatro personas heridas, dos hombres de 47 años, uno de 30 y una mujer de 51, fueron derivadas a centros de salud por politraumatismos (tres al Hospital Santojanni y uno a una institución privada), según pudo saber LA NACION. En tanto, la Policía desviaba todo el tránsito en la salida Alberdi hacia las colectoras.

Chocaron un colectivo y un auto en la General Paz y hay corte total en ambas manos

Producido el choque, el vehículo -que prestaba servicio de remis, indicaron las fuentes policiales consultadas por LA NACION- quedó detenido sobre el carril lento de la avenida, en dirección al Río de la Plata, con daños y en posición contraria al tránsito. De acuerdo a los primeros relevamientos en el lugar, el colectivero habría realizado una mala maniobra y tras ello impactó sobre la parte trasera del Cronos.

Fuerte choque entre un colectivo y un automóvil en la avenida General Paz. Policía de la Ciudad

La titular de la Unidad Fiscal Sur dispuso que se les haga el test de alcoholemia a los conductores de ambos vehículos. A su vez, la funcionaria judicial ordenó imputar por lesiones al colectivero de 47 años.

Chocaron un colectivo y un auto en la General Paz y hay corte total en ambas manos. captura de video

En tanto, este no fue el único accidente que ocurrió en la mañana de este miércoles. Un auto y una moto colisionaron en el barrio de Colegiales y un hombre de 30 años, con diagnóstico de politraumatismo, fue trasladado al Hospital Pirovano. En Villa General Mitre, en tanto, un joven de 20 años fue derivado al Hospital Álvarez tras un choque similar.

Fuerte choque entre un colectivo y un automóvil en la avenida General Paz. Policía de la Ciudad

Un auto dio vueltas en el aire y volcó en la Panamericana

Un impresionante accidente se registró en las últimas horas sobre la autopista Panamericana luego de que un conductor perdiera el control de su vehículo y volcara sobre el espacio verde que separa la vía con la calle.

El episodio ocurrió el domingo sobre el kilómetro 41 de la autopista, a la altura de Manuel Alberti, y, por motivos que aún son de investigación, un hombre de 30 años se desvió del camino principal por la banquina, chocó y dio varias vueltas por el aire hasta que impactó contra un árbol.