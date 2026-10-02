Anuncian una inversión por US$12.400 millones en Vaca Muerta; Brasil se prepara para las elecciones este domingo

Anuncian una nueva megainversión para Vaca Muerta . Pluspetrol y GyP obtuvieron el RIGI para un proyecto de 12.400 millones de dólares. El desarrollo de “Bajo del Choique - La Invernada” contempla una inversión a 25 años, más de 620 pozos y una producción que superará los 100.000 barriles diarios de petróleo y 12 millones de metros cúbicos diarios de gas.

Pluspetrol y GyP obtuvieron el RIGI para un proyecto de 12.400 millones de dólares. El desarrollo de “Bajo del Choique - La Invernada” contempla una inversión a 25 años, más de 620 pozos y una producción que superará los 100.000 barriles diarios de petróleo y 12 millones de metros cúbicos diarios de gas. La recaudación impositiva se recuperó en septiembre con un crecimiento de 3,7%. Fue impulsada por Ganancias y Derechos de Exportación, según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. También tuvo buen resultado el IVA impositivo, que suele tomarse como indicador de recuperación de la actividad y el consumo.

Fue impulsada por Ganancias y Derechos de Exportación, según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. También tuvo buen resultado el IVA impositivo, que suele tomarse como indicador de recuperación de la actividad y el consumo. Brasil se prepara para las elecciones presidenciales . Este domingo los ciudadanos brasileños habilitados para votar elegirán al próximo presidente y vice del país. El actual mandatario Lula da Silva y el referente del Partido Liberal Flávio Bolsonaro son los principales candidatos. Según las últimas mediciones hay una diferencia de cinco puntos porcentuales, lo que implica que ninguno alcanzará el triunfo en primera vuelta. En caso de definirse en balotaje, será el 25 de octubre.

Este domingo los ciudadanos brasileños habilitados para votar elegirán al próximo presidente y vice del país. El actual mandatario Lula da Silva y el referente del Partido Liberal Flávio Bolsonaro son los principales candidatos. Según las últimas mediciones hay una diferencia de cinco puntos porcentuales, lo que implica que ninguno alcanzará el triunfo en primera vuelta. En caso de definirse en balotaje, será el 25 de octubre. Colapinto terminó su primer día en Malasia con una nueva penalización . En la segunda práctica del circuito no marcó vueltas rápidas. El pilarense va a largar con 15 posiciones de penalización por la sanción que recibió en Bakú y por un cambio actual en su monoplaza que le costó otra sanción de 10 lugares.

En la segunda práctica del circuito no marcó vueltas rápidas. El pilarense va a largar con 15 posiciones de penalización por la sanción que recibió en Bakú y por un cambio actual en su monoplaza que le costó otra sanción de 10 lugares. Platense se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina. Le ganó a Estudiantes 1 a 0 con gol de Lencina. Jugará contra Atlético Tucumán por el pase a la final. La otra semifinal la disputarán Boca y Banfield.

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