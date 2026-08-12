Chocolate artesanal, patio cervecero y entrada gratis: llega el festival ideal para disfrutar de este fin de semana largo de agosto en familia a pocas horas de CABA

Este fin de semana largo de agosto, que incluye un receso de tres días consecutivos compuesto por el sábado 15, domingo 16 y lunes 17 es una excelente ocasión para realizar diversas actividades de esparcimiento, entre las que se destaca la Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal, también conocida como ChocoGesell.

El cronograma de actividades de la Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal en Villa Gesell gentileza

Se trata de la 30° edición del festival que se destaca por sus demostraciones gastronómicas de diferentes expositores, de manera gratuita, y por sus grandes sorteos.

Cuándo es la Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal en Villa Gesell

Este encuentro se lleva a cabo los días 15, 16 y 17 de agosto, de 11 a 21 horas, en el Bosque Fundacional de Villa Gesell, ubicado en Alameda 202 y Avenida Buenos Aires.

Vale destacar que el evento es con entrada libre y gratuita.

La Fiesta del Chocolate, o ChocoGesell, tuvo su origen en 1996 por iniciativa de la Municipalidad de Villa Gesell, asociando la actividad pública y privada en un evento cuyo objetivo era promocionar la ciudad en temporada baja.

Las fechas exactas de la Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal

Qué hacer en la ChocoGesell

En el predio, los niños podrán disfrutar de un espacio de juegos de plaza e inflables y la familia podrá adentrarse en el bosque y elegir entre las distintas opciones de toda la oferta cultural e histórica de la reserva forestal.

A su vez, estarán presentes los artesanos geselinos y emprendedores con sus respectivos trabajos y habrá diferentes shows a cargo de los artistas locales e invitados.

Este fin de semana largo se realiza la ChocoGesell

Como novedad, se destaca en las últimas ediciones el patio cervecero, donde los sabores salados son los protagonistas y se abre un abanico de posibilidades para degustar en el recorrido.

La Secretaría de Turismo, que depende del municipio local, enumera las actividades que se desarrollarán en el lugar, con el público presente:

Apertura del predio y puestos.

Inauguración de la fiesta.

Demostraciones y clases magistrales de pasteleros y maestros chocolateros.

Espectáculos infantiles y musicales en el escenario mayor y dentro de la carpa principal.

Sorteos.

Concurso a la mejor pieza de chocolate y al mejor postre.

Entrega de premios y reconocimientos.

Cierre de la Fiesta.

Las novedades de esta edición de la Choco Gesell

De acuerdo a la información oficial que difunden los organizadores en sus redes sociales, este año la ChocoGesell se inspira en el mágico universo de Toy Story, e invita a vivir “una experiencia llena de chocolate, diversión, espectáculos y momentos inolvidables”.

Los asistentes quedan invitados a recorrer “un mundo de sabores, emprendedores, artistas y propuestas para disfrutar en familia”, indica el comunicado de la celebración.