El último salto de Fernando Cappi, un experto del kitesurf: su novia capturó en video el trágico momento

El video dura apenas unos segundos, pero se convirtió en una de las piezas clave para reconstruir qué ocurrió con Fernando Javier Cappi, el experimentado kitesurfista santafesino que murió tras sufrir un accidente mientras practicaba el jueves pasado ese deporte en la laguna Setúbal.

Las imágenes fueron grabadas por su novia desde la orilla, en la zona de El Chaquito, donde ambos habían llegado para aprovechar una jornada con buenas condiciones para navegar. En la grabación se observa el momento en que el deportista pierde estabilidad mientras se desplazaba sobre el agua y desaparece de la vista de quienes se encontraban en el lugar. Según trascendió, fue la última vez que alguien lo vio antes de que comenzara un intenso operativo de búsqueda.

Cappi tenía 32 años y era considerado un referente del kitesurf en la región. Había convertido esa disciplina en una parte central de su vida y era reconocido por sus colegas como una persona con amplia experiencia y rigurosa en materia de seguridad. Además, tenía una escuela vinculada a la actividad y acumulaba años de práctica en distintos escenarios.

El último salto de Fernando Cappi

La desaparición ocurrió mientras navegaba en la laguna Setúbal, en jurisdicción de Monte Vera. Tras la caída al agua, se desplegó un operativo del que participaron efectivos de Prefectura Naval Argentina, policías y numerosos deportistas que colaboraron con embarcaciones particulares para rastrear distintos sectores de la laguna.

Durante las primeras horas de búsqueda fueron localizados parte de los elementos utilizados por el deportista. Sin embargo, no hubo noticias sobre su paradero hasta el día siguiente, cuando los equipos de rescate encontraron un cuerpo en el canal de derivación, frente al Club Náutico El Quillá. Posteriormente se confirmó que pertenecía a Fernando Cappi.

La investigación intenta determinar con precisión qué ocurrió durante los instantes finales de la navegación. Las autoridades buscan reconstruir la secuencia completa del accidente y establecer las circunstancias que derivaron en la muerte del deportista.