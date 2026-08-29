Cierra el restaurante Santa Evita en Palermo: al anunciar la noticia apuntaron contra Milei

El restaurante Santa Evita, ubicado en el barrio porteño de Palermo, anunció que cerrará sus puertas el próximo 30 de septiembre. Su administración lo decidió tras ocho años de funcionamiento y responsabilizó al presidente Javier Milei a través de una publicación en sus redes sociales.

El comercio difundió la noticia en su cuenta oficial, junto a una placa gráfica que incluyó el mensaje explícito: “Cerramos. Fue Milei”.

La placa del comunicado, publicada en sus redes sociales

En el texto, dirigido a su comunidad, señaló: “Sí, compañeros, compañeras. Con muchísimo dolor les contamos que este proyecto, que está cumpliendo 8 años y del que ustedes fueron parte fundamental, cierra sus puertas el 30 de septiembre”.

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