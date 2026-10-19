Ciudad: a 55 años de la tragedia del Ballet del Colón, restauraron la fuente que acompaña el homenaje a sus bailarines

La Ciudad finalizó la restauración de la fuente que acompaña el Homenaje al Ballet Nacional, la escultura que recuerda a los nueve bailarines del Teatro Colón que murieron en un accidente aéreo el 10 de octubre de 1971. Al cumplirse 55 años de la tragedia, la intervención permitió que la fuente, ubicada en la Plaza Lavalle a metros del primer coliseo argentino, vuelva a funcionar.

Los trabajos, a cargo del Ministerio de Espacio Público, incluyeron la renovación de los equipos de bombeo, la modernización del sistema eléctrico y la impermeabilización de las bateas, que así recuperaron su aspecto original. La escultura había sido restaurada en 2021 por el MOA (Monumentos y Obras de Arte), el taller del gobierno porteño que se encarga del cuidado del patrimonio escultórico de la Capital.

Los trabajos incluyeron la renovación de los equipos de bombeo, la modernización del sistema eléctrico y la impermeabilización de las bateas Gentileza GCBA

“Los bailarines del Colón forman parte de la historia cultural de Buenos Aires y de la Argentina, y el homenaje que los recuerda tiene que estar en las mejores condiciones. Ahora la fuente volvió a funcionar”, señaló Ignacio Baistrocchi, ministro del área.

Como parte de la restauración, se instalaron una nueva bomba de impulsión, que permite restablecer los efectos centrales de la fuente, y una bomba sumergible de achique, que previene anegamientos en la sala de máquinas. También se renovaron el colector y el tablero de comando y protección.

Según detalló un comunicado oficial, las bateas –donde se acumula el agua de la fuente– fueron impermeabilizadas: primero se prepararon las superficies, y después se aplicaron tres manos de mortero cementicio impermeable y una pintura de terminación color Piedra París. Así, la fuente recuperó tanto su estanqueidad, es decir, la capacidad de contener el agua sin filtraciones, como su color característico. También se realizó una limpieza del mármol que bordea el conjunto.

Norma Fontenla y José Neglia son los dos bailarines representados en la escultura Gentileza GCBA

El Homenaje al Ballet Nacional es una obra en bronce del escultor Carlos de la Cárcova (1903-1974). Recuerda a los nueve integrantes del Ballet Estable del Teatro Colón que murieron el 10 de octubre de 1971, cuando el avión que los llevaba a Trelew para una función benéfica cayó en el Río de la Plata. Entre ellos estaban Norma Fontenla y José Neglia, los dos bailarines representados en la escultura. Ambos eran las principales figuras de la compañía y tenían reconocimiento internacional: él había recibido el premio Nijinsky y ella había bailado Giselle junto a Margot Fonteyn y Rudolf Nureyev.

Los bailarines fueron velados en el Salón Dorado del Colón y una multitud esperó sobre la Plaza Lavalle para despedirlos. Un año después se inauguraron la escultura y la fuente que la rodea. En su memoria, cada 10 de octubre se celebra en la Argentina el Día Nacional de la Danza. Todos los años, el Consejo Argentino de la Danza convoca a un acto en su memoria junto a la fuente.

Todos los años, el Consejo Argentino de la Danza convoca a un acto en su memoria junto a la fuente Gentileza GCBA

En 2021, al cumplirse 50 años del accidente, el MOA llevó adelante una restauración de la obra de arte, reconstruyó un brazo faltante, reforzó el pie de apoyo y realizó una limpieza manual exhaustiva del bronce.

La puesta en valor de la Plaza Lavalle

La restauración de la fuente se suma a una serie de obras que la Ciudad realizó este año en la plaza y su entorno. Se renovaron 1773 m² de carpeta asfáltica y se hicieron trabajos de bacheo, arreglos en intertrabado y reparación de losas de hormigón. También se construyeron rampas y cruces nivelados para mejorar la accesibilidad, y se intervinieron unos 200 m² de veredas, el equivalente a más de 20 frentes de edificio.

En materia de alumbrado, se incorporó iluminación en altura y se sumaron 13 luminarias peatonales, que mejoran la visibilidad y refuerzan la seguridad durante la noche. Estas obras forman parte del trabajo del gobierno porteño para recuperar y mantener sus espacios públicos, que combina el mantenimiento de calles, veredas y alumbrado con la conservación del patrimonio histórico y cultural de Buenos Aires.