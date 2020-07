Ciudad. Estiman que bajaron los casos de Covid-19 en un tercio de los barrios

El operativo Detectar llegó a varios barrios de la ciudad con el objetivo de hallar los casos positivos de Covid-19 en forma temprana Fuente: LA NACION

Mauricio Giambartolomei Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de julio de 2020 • 00:02

La Ciudad de Buenos Aires podría estar atravesando las últimas semanas previas al descenso en la cantidad de casos positivos diarios de Covid-19, que de acuerdo a las cifras de los últimos días oscilan entre los 1100 y los 1400 cada 24 horas. Los distintos parámetros monitoreados por las autoridades sanitarias porteñas muestran que el avance del virus en distintas zonas comenzó a retraerse, lo que abriría un escenario alentador para lo que queda del mes actual y del próximo.

Un tercio de los barrios porteños, según explicó a LA NACION un importante funcionario del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, ya completaron la evolución de la enfermedad, es decir, tuvieron el pico de contagios y la curva terminó de bajar. Hay otros en los que comenzó a descender la cantidad de positivos del nuevo coronavirus, aunque en un grupo importante de barrios todavía están en alza. Este dato forma parte de las tres dimensiones analizadas por el gobierno local para estimar que en las próximas semanas podría llegar el descenso esperado por todos. Esto, siempre y cuando, se mantengan las mismas medidas de cuidado individual porque, de lo contrario, la situación podría variar dramáticamente.

El índice de contagiosidad (número R) y el tiempo de duplicación de casos (que hoy es de 33 días) conforman otra de las variables que demuestran que "la curva está muy horizontal, que se está fatigando", de acuerdo al mismo funcionario consultado. El otro aspecto, que forma parte de las tres dimensiones analizadas, es que "existe entre un 10% a 12% de seroprevalencia en la Ciudad". Es decir, el porcentaje de personas que ya contrajeron el virus.

Según fuentes oficiales en un tercio de los barrios porteños la curva de contagios ya se encuentra en su etapa final Fuente: LA NACION

El análisis realizado en la villa 31 demostró que por cada enfermo de Covid-19 hubo otros nueve o diez asintomáticos u oligosintomáticos en la misma comunidad. El testeo comenzó a realizarse esta semana en el resto de los barrios para determinar cuál es el porcentaje de seroprevalencia en la Capital. "No deberíamos estar muy lejos de lo que pasó en otras ciudades que, cuando empezaron a bajar en cantidad de casos, había entre un 10% y un 20% de seroconversión. Todo indica que la curva está muy madura, aunque si cambia el comportamiento social, cambia la curva", sostuvieron desde el gobierno.

De acuerdo a un análisis realizado por el equipo de LNData, la ciudad concentra el 34% de los infectados a nivel nacional y en solo cuatro barrios se encuentra el 33% de los casos porteños de coronavirus. Es decir que uno de cada tres contagios confirmados está en Flores, Balvanera, Retiro o Villa Lugano, con un total acumulado de entre 3200 y 5300 positivos. Villa Lugano (634 casos), Balvanera (540), Flores (524), Barracas (499) y Palermo (464) son los barrios que más crecieron en la última semana.

El operativo Detectar llegó a varios barrios de la ciudad con el objetivo de hallar los casos positivos de Covid-19 en forma temprana Fuente: LA NACION

En el otro extremo, se encuentran Versalles (15), Puerto Madero (19), Villa Ortúzar (22), Agronomía (23), Villa Real (32), Parque Chas (35), Coghlan (42), Monte Castro (46), Vélez Sarsfield (46), Villa Pueyrredón (56), Villa Riachuelo (57), San Telmo (62), Villa del Parque (66), Villa Santa Rita (67), Núñez (68) y Villa Luro (69), completando el tercio de barrios que menos crecieron en la última semana.

Las estimaciones indican que al conurbano bonaerense le llevará el doble de tiempo que a la ciudad para comenzar a ver la curva en descenso, porque el número de casos diarios se mantiene en ascenso. La ocupación de camas de terapia intensiva en los hospitales públicos porteños, en tanto, es del 64%, otros de los parámetros que se miden con atención; en el sector privado alcanza el 74%.

Responsabilidad

"Los casos no caerán espontáneamente, no es una cuestión biológica ni estacional y dependerá del esfuerzo de contención que hagamos. Si baja será de acuerdo a los cuidados de la gente, la responsabilidad social y a los planes para contenerlo", sostuvo Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y miembro del comité de expertos que asesora a Alberto Fernández.Y completó: "No es un virus estacional, como el dengue que cuando se acaban los mosquitos se va el virus. Más del 90% de la provincia y la ciudad son sensibles al virus, porque no tiene anticuerpos, lo único que podemos hacer es mantenernos en prevención, no salir más de lo necesario, no compartir las casas con gente que no se convive y evitar todas las reuniones sociales".

Otros especialistas consultados por LA NACION coincidieron en que en esta etapa del recorrido de la enfermedad no sería prudente estimar una fecha de descenso de los casos como si prevén las autoridades porteñas. "Es aventurado poner una fecha con los números actuales. No podemos decir aún cuándo se alcance ese pico y comience el descenso. Llegamos hasta acá bastante bien, aunque se vea con una mirada pesimista, con 150.000 casos y con una mortalidad de las más bajas del mundo", opinó la infectóloga Leda Guzzi, miembro de la SADI.

"Las proyecciones pueden tener un asidero, pero, por el momento, es impredecible decir cuándo comenzará la fase de descenso. Creo que pueden aumentar más todavía y están dadas todas las condiciones, especialmente en el AMBA, para que haya más casos diarios en los próximos días", agregó Guzzi.

Para Laura Barcan, médica infectóloga del Hospital Italiano y miembro de la SADI, a pesar de que la Capital y el AMBA bonaerense funcionen como una misma unidad epidemiológica, se deben diferenciar los territorios "porque en la ciudad los valores están relativamente estabilizados, pero en provincia sigue subiendo" el número de casos diarios. "Responder cuándo comenzarán a bajar los casos es muy difícil, porque el comportamiento del virus es bastante impredecible y no ayudó que la última etapa de la cuarentena no se haya cumplido de forma tan estricta", sostuvo.

Los resultados de los testeos de seroprevalencia comenzarán a estar listos la semana próxima y se repetirán el mes que viene y en septiembre. Esos números permitirán realizar una trazabilidad más precisa del virus y, quizás, una mejor proyección de cuánto tiempo aún queda por delante para alcanzar el pico de la curva.