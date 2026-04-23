Ciudadanía italiana: hijos y nietos de italianos nativos, su reconocimiento en Italia

El interés por la ciudadanía italiana continúa en crecimiento en toda América, con especial protagonismo de Argentina, donde la herencia migratoria italiana es parte central de su identidad. Este fenómeno también se replica en Brasil, Uruguay, Estados Unidos, México y Canadá, donde miles de descendientes buscan formalizar un derecho que los vincula directamente con Europa.

Según refiere La Nación, el Estudio De.Martin & Asociados, reconocido como estudio italiano, se posiciona como un actor clave en el acompañamiento de hijos y nietos de italianos nativos que deciden realizar el proceso directamente en Italia. A través de una gestión integral, el estudio asiste a los solicitantes en cada etapa, desde la organización previa hasta la obtención del pasaporte italiano.

Pequeñas comunas italianas se convierten en el escenario donde muchos descendientes inician el trámite de ciudadanía con residencia temporaria y acompañamiento profesional.

Mariel Bartolomeo, Representante Legal del estudio, señala que el enfoque está puesto en un acompañamiento personalizado, especialmente pensado para personas adultas que buscan resolver su ciudadanía con claridad y sin demoras innecesarias. “Trabajamos cada caso de manera individual, organizando todos los pasos antes del viaje para que el proceso en Italia sea ágil y ordenado”, explica.

Italia deja de ser solo un destino turístico para convertirse en el punto de partida de un proceso que formaliza la historia familiar y proyecta derechos a futuro.

La amplia demanda, particularmente de nietos de italianos nativos, ha permitido al Estudio De.Martin & Asociados perfeccionar la planificación de la estadía en Italia, optimizando tiempos y recursos. Este enfoque resulta especialmente valioso para quienes desean evitar procesos prolongados y priorizan una resolución más directa.

Para muchos descendientes, acceder a la ciudadanía italiana no solo implica un trámite legal, sino también reconectar con su historia familiar y proyectar nuevas oportunidades.

Si bien la vía administrativa en Italia se presenta como una opción eficiente para quienes pueden viajar, también se mantiene vigente la vía judicial para aquellos que no tienen esa posibilidad, garantizando así el acceso al reconocimiento del derecho en todos los casos.

Para más información sobre el proceso y las alternativas disponibles, se puede consultar el sitio web oficial: www.estudiodemartin.com

En este escenario, hijos y nietos de italianos nativos, especialmente en una etapa de la vida donde el tiempo y la planificación son clave, encuentran en esta vía una oportunidad concreta de alcanzar su ciudadanía italiana, fortalecer su sentido de pertenencia y proyectar nuevas posibilidades personales y familiares.

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