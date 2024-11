Ciudadanía italiana: un cambio clave complica a los argentinos que quieren obtenerla

“Me rechazaron la ciudadanía italiana. Me encantaría decir que esto es un chiste, pero no lo es. Debo ser una de las pocas personas en la historia que estando en Italia, con todo en regla y con toda la carpeta completa, con todos los requerimientos y con todo apostillado, todo perfecto, le rechazan la ciudadanía”, comienza explicando en un video de Tik Tok Marcos Perren, un ciudadano argentino que se encuentra en Italia.

En su video Perren continúa explicando que debido a una circular que el Tribunal de Casación de Italia envió el pasado 3 de octubre muchos trámites de ciudadanía están siendo rechazados. Esta circular establece que si el “avo” o antepasado italiano que emigró, se naturalizó (argentino, estadounidense, mexicano, etcétera), y su hijo era menor cuando él se naturalizó, ambos perdían la ciudadanía.

@marcosviajando ¡ME RECHAZARON LA CIUDADANIA ITALIANA! El pasado 3 de Octubre, se emitió una circular la cual hablaba de una nueva interpretación de la ley vigente desde el año 1912. Hasta el día que se emitió la nueva circular, se defendía el derecho de los hijos menores nacidos cuando sus padres aún eran Italianos, es decir, aún no naturalizados. Pero a partir de esta nueva interpretación, si tú AVO se naturalizó Argentino, y su hijo era menor de edad a la hora de naturalizarse, se pierde el derecho de solicitar la ciudadanía italiana. Lo peor de lo peor, es que yo ya estoy en Italia hace dos meses, mis PEC ya habían sido enviadas (hasta incluso con una respuesta favorable) pero el consulado de Mar Del Plata, respondió la PEC rechazando el proceso, diciendo que debido a la nueva circular, mi línea había perdido la descendencia italiana. De más está decir que está circular es completamente ilegítima. Como dijo el senador Itakiano @marioborghese es hasta absurda. Incluso es una gran falta de respeto que también nos afecte a los que ya estábamos a un solo escalón de conseguir la ciudadanía. Les deseo la mejor suerte, y si tienen nuevas noticias sobre esto, comentenlas así nos ayudamos entre todos. ♬ original sound - Marcos Perren

“Es insólito porque hay muchas personas que hicieron la ciudadanía de esta manera y de un día para el otro cambian todo. Muchos abogados y senadores italianos dijeron que esta nueva interpretación es anticonstitucional porque no tiene sentido que hace tantos años se haga de una manera y que de un día para el otro cambie. Pero lo peor de todo esto es que mi trámite ya estaba iniciado, estaba todo en regla e incluso ya estaba a muy poco tiempo de que se me reconozca como ciudadano italiano. Y de un día para el otro me quedé sin ciudadanía. Hago este video para aclararles a todos los que estén por venir y tengan sus antepasados naturalizados que se asesoren bien porque en la mayoría de los casos están siendo rechazados y se van a quedar sin ciudadanía”, finaliza este argentino.

Efectivamente, como explica Perren en su video, una circular enviada por el Tribunal de Casación italiano está provocando que muchos trámites de ciudadanía italiana, incluso ya iniciados en los consulados, estén detenidos y hasta sean rechazados si se realizaron directamente en Italia.

El fallo es del Tribunal de Casación, pero la circular la emitió el Ministerio del Interior italiano.

La ley anterior y los cambios desde octubre

Históricamente los consulados italianos, los jueces y los oficiales de las comunas aplicaban el Art. 7 de la Ley 555 de 1912 que es establece que “… El Ciudadano italiano nacido y residente en un estado extranjero, del que sea ciudadano por nacimiento, conserva la ciudadanía italiana, pero cuando se vuelve mayor de edad o emancipado, puede renunciar”.

“Esto quiere decir que el hijo de un ciudadano italiano es italiano y mantiene la ciudadanía del lugar de nacimiento. En este caso tiene doble ciudadanía, italiana por parte del progenitor que se la trasmite por sangre o iure sangunis, y la del país en donde nació, que reconoce ciudadanos a aquellas personas que nacen en su territorio o Ius soli. Siempre se dijo que la ciudadanía italiana se puede trasmitir en la medida que el antepasado italiano no se haya naturalizado antes que naciera el hijo”, explica Graciela Cerulli, abogada especialista en derecho internacional privado y titular del Estudio Cerulli Arena, con sede en Italia y Argentina.

Pero, según explica la abogada, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Casación (Cass. Civ. Sez. I n° 454/2024 y la n°17161/2023) cambia esta interpretación. “La circular aplica el art. 12 de esta misma Ley que en la segunda parte establece que ‘Los hijos menores no emancipados de quien pierde la ciudadanía volviéndose extranjeros, cuando tengan el domicilio en común con progenitor ejerciente la patria potestas o tutela legal, y adquiera la ciudadanía de un estado extranjero’. Esto quiere decir que si el progenitor se naturaliza siendo menor de edad su hijo, al perder la ciudadanía italiana no la puede trasmitírsela tampoco a sus hijos”, detalla.

Consultado sobre el cambio de la legislación para obtener la ciudadanía italiana, el Consulado de Italia en la Argentina informó a LA NACION: “La red diplomático-consular recibirá instrucciones adicionales de carácter aplicativo, que nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores está preparando en estrecha colaboración con el Ministerio del Interior italiano”.

Objeciones y reclamos

Todos los entrevistados destacan que la circular del Ministerio del Interior italiano no es una ley, y que toma la interpretación de la Corte de Casación y la hace propia.

Ahora la pregunta del millón es: ¿qué va a pasar en los casos ya presentados en los consulados, las comunas y los tribunales? “Seguramente los consulados van a esperar directivas para los casos ya presentados. Las comunas y los tribunales italianos son libres de interpretar la norma como consideren oportuno, pero en principio van a seguir la interpretación de la Corte y de la nueva circular”, aclara Cerulli.

El pasaporte italiano es uno de los más demandados por los descendientes argentinos

Por su parte Darío Sgnorini, presidente del Comitato Degli Italiani All’Estero (ComItEs) de Buenos Aires y presidente de la Federación de Entidades Italianas de Buenos Aires (F. E. D. I. B. A), resalta que aunque el Ministerio del Interior de Italia mandó esta circular a las comunas y están rechazando la ciudadanía es importante tener en cuenta que aún falta que se expida la Corte Suprema. Por otro lado, sostiene que esta no es la metodología adecuada para hacer un cambio en la legislación.

“Si quieren cambiar una ley que está funcionando hace más de 100 años tiene que ser reemplazada por otra ley. Es un principio de derecho. Creo que el procedimiento es inadecuado”, agrega.

Sgnorini destaca, además, que esta normativa todavía no tiene una sentencia definitiva por eso es clave conocer el fallo de la Corte Suprema.

Pasos a seguir

“Las personas que están en esta situación y presentaron los trámites antes del 3 de octubre, cuando se envió la circular, tienen sus trámite ‘frizados’ o en stand by porque no se sabe desde cuándo se hace valer esa circular; mientras que las carpetas que se presentan ahora deben esperar a que se expida el máximo tribunal italiano”, detalla Rodolfo Borghese, consejero del Comitato Degli Italiani all’Estero Córdoba.

Otro tema que resalta Sgnorini es que, desde diciembre, elevar a la justicia ordinaria un caso de ciudadanía cuesta 600 euros, aunque se gane o se pierda. “Ese trámite antes no tenía costo. Esto también es un freno y una discriminación para aquellos que no tienen recursos para recurrir a la justicia”, señala.

El presidente de la FEDIBA aconseja a todos los que están interesados en sacar la ciudadanía o tienen un trámite iniciado que esperen a la resolución de la Corte. “Quiero que se queden tranquilos porque este no es un tema resuelto y estamos tratando, por todas las instancias posibles, de tener la expedición correspondiente de los órganos que tienen jurisdicción para hacerlo como es el caso de la Corte Suprema y del Parlamento italiano”, sostiene.

Además, Sgnorini aclara que la circular solo afecta a los inmigrantes que se naturalizaron con un hijo menor de edad. “Por otro lado, aquellas las carpetas que se encuentran en las sedes consulares con este tipo de problemáticas no es que están resueltas, no las rechazaron de plano. Están ahí a la espera. Los que fueron rechazados hasta el momento fueron los que se hicieron directamente en las comunas italianas que sí acatan la circular”, dice.

Muchos lectores interesados en sacar la ciudadanía italiana se estarán preguntando qué hacer, cómo seguir. “En los países con mucha inmigración italiana como la Argentina, Uruguay y Brasil, una persona puede tener más de un antepasado italiano. Lo que yo aconsejo a mis clientes es buscar otro antepasado que no se haya naturalizado. Si no existe otro antepasado italiano, por el momento solo queda esperar y ver si hay un cambio jurisprudencial que reconsidere la aplicación del art. 7 y no la del art. 12″, aconseja la abogada.

Cintia Perazo Por

Temas Italia