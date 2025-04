Ciudadanía italiana: caso por caso, cómo seguir con el trámite después del drástico cambio de Meloni

Desde el viernes pasado, cuando el Gobierno de Giorgia Meloni aprobó un decreto que limitó la obtención de la ciudadanía para los descendientes de italianos, todo es incertidumbre y dudas entre los argentinos que son descendientes de italianos y querían obtener el reconocimiento como ciudadanos de ese país.

Es que antes de esta medida, una ley de 1992 permitía que, por ius sanguinis (derecho de sangre), pudieran obtener el pasaporte italiano los descendientes de tercera o cuarta generación de italianos, es decir, hasta un tatarabuelo.

A partir del sábado pasado, cuando comenzó a regir el decreto, se limita el derecho por sangre a los descendientes de italianos de primera o segunda generación y, además, se establece que ya no se podrá tramitar en los consulados, sino en una oficina especial de cancillería.

De esta manera, solo quien tiene padres o abuelos italianos nativos podrá a partir de ahora obtener la ciudadanía italiana.

“Dicho decreto viola importantes normas constitucionales; discrimina, estableciendo categorías de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda; estigmatiza a los descendientes de los italianos residentes en el mundo; y, lo que es también muy grave, no considera un periodo transitorio”, opina Micaela Bracco, responsable del Patronato INAS CISL Argentina, un instituto de asistencia y asesoramiento, promovido por uno de los mayores sindicatos italianos.

De todas maneras, tanto abogados como políticos opositores de esta medida señalan que aún no está dicha la última palabra porque el Parlamento tiene un máximo de 60 días -a partir del 28 de marzo, cuando entró en vigencia- para aprobar o derogar este decreto ley.

“Tenemos muchas expectativas de que nuestros representantes en la Cámara de Diputados y en el Senado puedan introducir las adecuaciones indispensables a las normas Constitucionales, y los obstáculos puedan transformase en requisitos para que el gobierno facilite a los ciudadanos el acceso a sus derechos”, agrega Bracco.

Mientras transcurren estos días, los descendientes de italianos que habían comenzado o estaban por iniciar su trámite tienen muchas dudas. Con el objetivo de despejar algunas de ellas LA NACION consultó a varios especialistas. Acá algunas de esas conclusiones.

La ciudadanía no se pierde

“El que tiene la ciudadanía no la pierde. Lo digo porque hay muchas personas que tienen miedo de perder la ciudadanía. No se preocupen, no tienen que hacer nada. No la pierden, ya son ciudadanos italianos”, destaca Ricardo Merlo, presidente del Movimiento Societivo Italiano en el Exterior (MAIE).

Los consulados no dan más turnos

Todos los especialistas aclaran que por el momento los consulados no otorgarán nuevos turnos.

“La modalidad que se utilizaba hasta este decreto, por la cual los consulados concedían turnos a través de su sitio para presentar la documentación para el reconocimiento de ciudadanía, queda sin efecto”, agrega Renato Palermo, coordinador del Patronato Inca Argentina, el Instituto Nacional Confederado de Asistencia.

Ya presenté la documentación en el consulado

“Para las personas que ya habían iniciado el trámite, o sea que habían presentado su documentación, el procedimiento continuará sin modificaciones. Pero es fundamental aclarar que el decreto prevé la creación de una oficina dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Cooperación de Italia, que se ocupará en el futuro de todos los trámites de reconocimiento de ciudadanía en el mundo. Esta no será más función de los consulados”, explica Ana María Claps, representante por Argentina ante la Comisión Regional de Lucanos en el Mundo, de la Región Basilicata, Italia.

Tenía turno para presentar mi documentación y lo cancelaron

“Aquellos que obtuvieron turno y no presentaron la documentación antes del 28/3/2025, quedará sin efecto”, destaca Palermo.

La nueva oficina aún no está conformada

Es importante considerar que aún la oficina de cancillería no existe. “Hay un párrafo que no es muy claro, que dice que entraría en vigencia el primero de enero de 2027”, detalla Claps.

Mi familia tiene la ciudadanía y estaba por sumarme a esa carpeta

Lamentablemente aquellos que aún no habían llevado su documentación no podrán presentarla ahora.

“Seguirán su curso solo aquellos trámites ingresados hasta la media noche del día 27/3/2025. Pero no será posible a partir del 28/3/2025 presentar ningún tipo de trámite de reconocimiento de ciudadanía. Los consulados tienen orden de no recibirlos”, revela Palermo.

Obtener la ciudadanía por vía materna

Aquellos que tienen ya toda su documentación y estaban por presentar la demanda deben aprovechar a hacerlo ya mismo, según aseguran varios abogados especialistas en ciudadanía italiana.

“Todos los que tengan la carpeta con la documentación terminada sugiero que la presenten ya mismo porque hay ‘un gris’ hasta que el Parlamento vote. Yo estoy pidiendo la documentación de todas las oficinas de nuestro estudio en los diferentes países y la estamos presentando”, aconseja Graciela Cerulli, titular del estudio Cerulli Arena y especialista en Derecho Internacional privado, en particular ciudadanía.

Para tener en cuenta

Es importante considerar que el decreto vigente debe ser aprobado por el Parlamento Italiano. “Hay un plazo de 60 días para realizar la votación. Sabemos que se están analizando diferentes modificaciones posibles”, agrega Claps.

Muchos se preguntan por qué tanto silencio de parte del consulado. Según revelan los especialistas los consulados no han recibido muchas directivas por eso les es difícil ser más precisos.

“Estimo que puede haber alguna interpretación diferente, lo que podemos decirles a las personas preocupadas por todo esto, es que hoy nadie puede asegurar como continuará esta situación. Por otro lado, sabemos que hay algunos estudios profesionales que informan a sus clientes que ellos podrán continuar con las gestiones como antes. Sobre eso, no podemos asegurar nada Corre por cuenta de quién lo afirma”, resalta Claps.

El el coordinador del Patronato Inca Argentina destaca que el decreto tiene muchos puntos que no son claros. “Habrá que esperar que se pronuncie el Parlamento y que se reglamente la Ley para tener certezas sobre diversas cuestiones”.

Por su parte Bracco aclara que los turnos no representan derechos adquiridos. “Por el momento me enteré de que los consulados están escribiendo por email a aquellos que tienen turnos asignados, respondiendo a cada situación particular”, finaliza.

Cintia Perazo Por