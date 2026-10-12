Clima extremo: El Niño obliga a reescribir los protocolos de seguridad en las Cataratas y continúa el alerta en la región

POSADAS.– El cambio climático y el fenómeno de El Niño están obligando a las autoridades del Parque Nacional Iguazú, el más visitado de la Argentina, a reescribir los protocolos de seguridad y tomar medidas que no tienen precedentes.

Las persistentes lluvias en el sur de Brasil, en las cuencas de los ríos Iguazú, Paraná y Uruguay, provocaron esta vez un aumento del caudal del río con el salto de agua más famoso del mundo a un nivel de 12.000 metros cúbicos por segundo el lunes: unas diez veces el normal.

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Por ese motivo, las autoridades del parque nacional junto a la concesionaria, Iguazú Argentina SA, tomaron la decisión inédita de restringir el acceso del público a todo el predio, es decir, a todos los paseos: Circuito Inferior, Circuito Superior, Tren Ecológico, Sendero Verde o Sendero Macuco.

El agua del río Iguazú, al borde de las pasarelas Iguazú Argentina S.A.

La Garganta del Diablo ya estaba cerrada preventivamente desde el 3 de agosto pasado, y sus pasarelas y barandas rebatidas, desarmadas y puestas a resguardo en tierra firme, en previsión de estas crecidas extraordinarias.

“La Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria Iguazú Argentina SA informan a la comunidad, agencias de viajes y visitantes que, debido a la crecida registrada en el río Iguazú –alcanzando niveles superiores a 12.000 metros cúbicos por segundo– se ha implementado el protocolo de seguridad preventivo”, indicó el comunicado conjunto entre la intendencia y el concesionario, divulgado este lunes a la mañana.

“Ante esta situación, y con el propósito de resguardar la integridad de los visitantes y trabajadores, se establece la restricción temporal para la circulación de personas y el acceso a los sectores de uso público del Parque Nacional Iguazú durante la jornada de hoy”, informó el escrito.

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Teniendo en cuenta que es una de las atracciones más visitadas del país (recibe más de 1,5 millones de visitantes al año) tanto las autoridades del parque como la concesionaria quieren evitar la palabra “cierre” porque temen que los posibles visitantes, ante la duda, opten por otros destinos.

El río Iguazú alcanzó un caudal de 12.000 metros cúbicos por segundo Iguazú Argentina S.A.

“El parque implementa los protocolos de seguridad, pero está abierto y sus atracciones están disponibles, no queremos que haya malos entendidos, más allá de alguna medida extraordinaria que siempre pone en primer lugar la seguridad del visitante”, explicaron a LA NACION desde la empresa concesionaria.

Reabriría mañana, martes

“Más tarde vamos a evaluar no solo el nivel del río, sino también el estado de las pasarelas, porque hay muchos troncos, ramas, sedimentos, pueden aparecer animales muertos”, dijo a LA NACION el intendente del parque, José María Hervás.

“Si todo va bien, mañana podríamos reabrir, aunque la lluvia es persistente y el nivel no está bajando con la rapidez que lo había hecho en otras ocasiones recientes”, comentó Hervás, en momentos en que el caudal estaba ya en 11.500 m3/s.

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El cierre de la Garganta del Diablo el 3 de agosto pasado y el desarme de la enorme estructura de hierro de casi 2 kilómetros también fue una medida inédita en la historia del parque y otra muestra de cómo el cambio climático y la naturaleza obligan a adaptarse a las nuevas condiciones.

Por primera vez, no se esperó a la feroz crecida del río para inhabilitar el paseo y rebatir las pasarelas, sino que se decidió cerrarlo preventivamente a la espera de la crecida, desarmar todas las pasarelas, barandas de hierro y demás estructuras desmontables (solo quedaron los pilotes de concreto), y ponerlas a resguardo en tierra firme.

El Niño y las complicaciones: debido a la fuerte crecida del río Iguazú, cierran por hoy el acceso a las Cataratas

El cálculo que hicieron es que si el río volvía a arrasar buena parte de las barandas y pasillos, y destruía una parte como sucedió con la crecida de octubre de 2023, reconstruirla iba a tener un costo en dinero y tiempo mucho mayor al del costo de desarmar todo, guardarlo y volverlo a armar cuando las condiciones se normalicen.

Aquella vez, el paseo más visitado de Iguazú estuvo nueve meses cerrado al público.

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“Con 8000 metros cúbicos por segundo ya el río toca el nivel del piso del balcón de la Garganta del Diablo y con 10.000 ya lo sobrepasa”, indicó Hervás, quien está al frente del área protegida más visitada desde 2024.

Del otro lado de la frontera, el Parque Nacional do Iguaçú también restringió el acceso a las pasarelas que llevan a la Garganta del Diablo de su orilla, aunque dejó habilitados los paseos por los senderos altos, muy alejados y a un nivel mucho más alto del caudal del río.

Toda la región, en alerta

Más allá de las Cataratas, en toda la zona de la Triple Frontera se están observando escenas de una crecida del río sin precedentes.

Una postal impactante es el acceso al puerto internacional de Iguazú, desde donde se toman lanchas y balsas a Paraguay, totalmente tapado por el agua, que casi toca el techo.

Una postal impactante es el acceso al puerto internacional de Iguazú Red X

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Tanto este paso fronterizo sobre el río Iguazú como los pasos fronterizos por lanchas y/o balsas a lo largo del Alto Paraná (Eldorado, Jardín América, Montecarlo, Puerto Rico) se encuentran cerrados hasta nuevo aviso.

Además, las autoridades brasileñas han evacuado algunas viviendas de las zonas bajas de Foz de Iguaçú, mientras que en Ciudad del Este también permanecen en alerta ante la posible necesidad de evacuar viviendas de zonas bajas del río Paraná.

Cabe destacar que en esta zona, tantos los ríos Iguazú como Paraná corren encajonados y a muchos metros por encima están las ciudades, con lo cual el alerta de evacuación siempre está restringido a las zonas ribereñas, donde hay unos pocos asentamientos.

Las localidades río abajo

En la ribera del río Uruguay también se suspendieron los cruces fronterizos por balsa o lancha y se emitieron alertas naranjas, que es el estatus previo a la necesidad de evacuación de la zonas ribereñas.

En las localidades correntinas y entrerrianas como Santo Tomé, Monte Caseros, Paso de los Libres o Concordia, se restringieron también accesos a zonas costeras, ya con el agua ingresando a algunas de ellas.

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En estas provincias, el río ya corre al nivel de las ciudades y pueblos, y son comunes las inundaciones en los sectores ribereños.

De la misma forma, en Corrientes río abajo de la represa de Yacyretá la población está en alerta en localidades como Ituzaingó, Paso de la Patria o Goya, por si las crecidas continúan subiendo el nivel del río y se hace necesario evacuar.

En Ituzaingó, la apertura del vertedero de Aña Cuá dejó ver imágenes impactantes de un caudal corriendo a toda potencia bajo las enormes compuertas, lo cual provocó la inundación de las playas de esa localidad turística muy visitada por correntinos y misioneros.

Todas las autoridades consultadas repiten lo mismo: es necesario actualizarse permanentemente de los partes oficiales, para estar atento a la tendencia en los próximos días.

Una situación es que el río crezca hasta cierto punto, luego las lluvias cedan y los niveles bajen lentamente, para unos días después reiniciar el ciclo lluvia-crecida-alerta. Todos en esta región esperan que El Niño no dé respiro durante un buen lapso más respecto de estas condiciones.

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Otro escenario muy distinto sería que las lluvias no paren y el caudal continúe subiendo a niveles récord, llevando la situación de alerta a niveles críticos y forzando medidas más extremas.

Perspectiva

El titular de la Oficina de Prevención ante Desastres Naturales (OPAD) de Posadas, Favio Cabello, alertó sobre la continuidad de las lluvias que afectan a toda la región del Litoral.

“Estamos ya en el mes de octubre y las condiciones de inestabilidad van a ir aumentando en la medida que nos vamos acercando al verano”, indicó Cabello, en declaraciones a MisionesOnline.