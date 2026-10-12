Complicaciones por El Niño: debido a la fuerte crecida del río Iguazú, restringieron el acceso a las Cataratas

Debido a la importante creciente en el caudal del río Iguazú, donde en las últimas horas se alcanzaron niveles superiores a 12 mil metros cúbicos de agua por segundo, las autoridades del Parque Nacional decidieron restringir de manera temporal, al menos durante esta jornada, la circulación de personas y el acceso a los sectores de uso público, como las pasarelas.

Durante lo que resta de este lunes feriado, los especialistas continuarán analizando e inspeccionando el impacto de la crecida sobre los circuitos e infraestructuras del área protegida, se agregó en el comunicado oficial al que accedió este diario y que fue emitido por la Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. Al momento, no se están vendiendo tickets para ingresar al área protegida, indicaron las fuentes consultadas.

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“Estamos trabajando con el personal dentro del área protegida con tareas de mantenimiento, monitoreo y recogiendo ramas de algunos árboles pequeños que se cayeron, ya que ahora aplacó un poco la crecida. Tal vez mañana podamos abrir de manera normal”, indicaron las autoridades del Parque en diálogo con LA NACION.

Este tipo de crecida en el río ya estaba previsto por las autoridades de la Administración de Parques Nacionales (APN) y de la zona desde hace semanas. De acuerdo al último reporte de Prefectura Naval Argentina (PNA) al que accedió este diario, a la altura de Puerto Iguazú el río subió poco más de dos metros entre este domingo y hoy, alcanzando los 24,30 metros, y la tendencia es creciente. El nivel de cota de alerta para ese afluente es de 25 metros; superados los 28, ya se trata de una instancia de evacuación.

Preocupación en El Litoral

Las autoridades y vecinos de las zonas ribereñas de Corrientes y de Entre Ríos se encontraban en alerta en las últimas horas tras la crecida del río Uruguay, que obligó a evacuar preventivamente a algunas familias en Concordia, uno de los lugares hasta ahora más afectados, y en otras ciudades litoraleñas. Los organismos técnicos advirtieron que el fenómeno podría intensificarse durante los próximos días debido a las precipitaciones previstas en la cuenca alta.

La zona baja en la costanera de Concordia, inundada tras la crecida del río Uruguay. Provincia de Entre Ríos

Crecida del río Uruguay: evacuaron familias en Concordia. Defensa Civil Concordia

De acuerdo con el último informe del Comité Operativo de Emergencias (COE) de Concordia, elaborado a partir de datos del área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el nivel del río frente al puerto de Concordia podría alcanzar los 11,60 metros este lunes, nivel que, en principio, se extendería hasta el jueves, de acuerdo a las estimaciones de las autoridades locales.

“Prefectura está informando un leve descenso en el nivel del río Uruguay”, indicó a LA NACION Diego Saure, secretario de Salud de Concordia y coordinador del COE, y sumó que por ahora no fue necesario evacuar a nadie más.