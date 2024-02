escuchar

La dificultad de encontrar lugares que carguen SUBE, ante las repetidas fallas del sistema, lleva a muchos a preguntarse cómo cargarla de manera virtual, algo que agiliza mucho el proceso para tener saldo y poder viajar en transporte público.

Para poder hacer esto hay dos opciones: la App Sube, que permite a teléfonos con tecnología NFC realizar cargas virtuales a la SUBE, acreditarlas y hasta usarla desde el teléfono; y también existe la herramienta Carga a Bordo, que permite validar una carga virtual, realizada con la App Sube o una billetera virtual, arriba del colectivo.

Cómo cargar la SUBE de manera virtual con la App SUBE

En septiembre pasado, el Gobierno lanzó la app SUBE, que permite cargar la tarjeta de manera virtual y también utilizar el boleto electrónico desde el celular, eliminando la necesidad del plástico.

La App SUBE permite realizar distintas acciones relacionadas al boleto electrónico, entre ellas cargarla de manera virtual

El dinero se ingresa a la app a través de débito automático (debin) desde una billetera virtual o home banking. En su menú de opciones, App SUBE permite tanto cargar la SUBE como validar la carga, lo que permite llevarla siempre cargada de manera fácil y rápida.

Cómo descargar la App SUBE

Para saber si un teléfono es compatible, basta con intentar descargarla desde la Play Store, en el caso de Android, o la App Store para los dispositivos iOS. De todas formas, el ministerio de Transporte precisa que pueden acceder a esta aplicación los dispositivos que tienen:

Sistema Operativo Android 4.3 o superior.

Tecnología NFC.

Antena compatible con la tecnología SUBE (esto se sabe al probar la aplicación).

Datos móviles/WIFI.

Una vez descargada en el smartphone, el usuario debe seguir los siguientes pasos para poner en funcionamiento la aplicación:

Registrarse con una dirección de correo electrónico, número de celular y contraseña.

Validar la identidad, que se puede hacer escaneando el código de barra del DNI o completando un breve formulario con la información del documento.

Crear una cuenta o utilizar la existente en caso de poseerla e iniciar sesión. Se debe utilizar una cuenta de correo electrónico y seleccionar una contraseña.

Asociar la tarjeta SUBE física para concluir el proceso.

Cómo funciona el sistema Carga a Bordo

Con esta nueva funcionalidad de la SUBE, se elimina la necesidad de encontrar puntos de recarga para el boleto electrónico. A partir de Carga a Bordo, basta con cargar los fondos en la tarjeta desde una billetera electrónica o el home banking y una vez en el colectivo “indicar al chofer que querés acreditar una carga electrónica y luego, cuando el mensaje lo indique, apoyar la Tarjeta SUBE en la validadora”, como indicó el Gobierno al momento de su lanzamiento.

El pasajero que use Carga a Bordo debe comunicar al chofer que desea acreditar la carga de la SUBE en la validadora del transporte Ricardo Pristupluk - La Nacion

La carga de la tarjeta arriba del transporte debería tardar “entre tres y 10 segundos”. Si la persona demora en acercar el plástico a la validadora, aparece el mensaje “Tarjeta no presentada”, y deberá hacerla de nuevo. A la vez, existe la posibilidad de que la validadora no tenga internet, por lo que no se podrá cargar en ese momento y la persona tendrá que esperar que se revalide la conexión. Las cargas que una persona realiza quedan pendientes, por lo que corresponde al pasajero indicar al chofer la cantidad de operaciones a realizar.

Un punto a tener en cuenta de esta funcionalidad es que no regirá en ella la Tarifa Social, el descuento en los viajes que se aplica a jubilados, trabajadores del servicio doméstico, beneficiarios de la Anses, monotributistas sociales o veteranos de Malvinas, entre otros grupos. Como informa el ministerio de Transporte, “esta funcionalidad está orientada a la acreditación de cargas electrónicas de forma rápida, por lo que no aplicará Tarifa social”.

Además del Conurbano bonaerense y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sistema de Carga a Bordo ya rige en la localidad santafesina de Reconquista (donde se hizo la prueba piloto) y la ciudad de Rosario; Tornquist y Azul en la provincia de Buenos Aires; Concepción del Uruguay en Entre Ríos y las provincias de Neuquén, Chubut y Catamarca. De todas formas, desde el ministerio de Transporte prometen sumar más territorios a esta tecnología.

Carga a Bordo: cómo acreditar la SUBE desde el colectivo

El personal de la cartera que conduce Franco Mogetta elaboró el siguiente paso a paso para utilizar Carga a Bordo:

Una vez arriba del colectivo , la persona usuaria deberá indicar al chofer que necesita acreditar una carga y tendrá que acercar su tarjeta a la validadora, que es el mismo lugar donde hoy se realiza el pago del viaje.

, la persona usuaria deberá indicar al chofer que necesita acreditar una carga y tendrá que acercar su tarjeta a la validadora, que es el mismo lugar donde hoy se realiza el pago del viaje. El chofer deberá presionar la tecla específica para que la función se ejecute. La persona tendrá que mantener quieta la tarjeta hasta que la validadora indique que la carga fue aplicada. Es importante mencionar que para aplicar la carga deberá existir conexión a internet, de lo contrario, le devolverá a la persona usuaria un mensaje avisando que no se pudo realizar la acreditación.

hasta que la validadora indique que la fue aplicada. Es importante mencionar que para aplicar la deberá existir conexión a internet, de lo contrario, le devolverá a la persona usuaria un mensaje avisando que no se pudo realizar la acreditación. Luego, la persona usuaria tendrá que indicar cuál es el destino y abonar el boleto de manera habitual.

LA NACION