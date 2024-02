escuchar

Quienes no tengan registrada su tarjeta SUBE deberán pagar una tarifa más alta al viajar en transporte público a partir del 1 de abril. Sin embargo, existe un sencillo trámite para evitar este costo extra que implica un aumento del 100 por ciento. En ese sentido, muchos se preguntan qué deben hacer para registrar la tarjeta SUBE.

Cómo registrar la tarjeta SUBE a mi nombre

Para crear una cuenta SUBE, es necesario indicar el número de la tarjeta SUBE Archivo

Para registrar la tarjeta SUBE, lo único que hace falta hacer es crear una cuenta en el sitio oficial del sistema. Para ello, es necesario seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página web SUBE.

Seleccionar la opción “Regístrala”

Completar el formulario con el número de SUBE y datos personales del usuario.

Se puede crear una cuenta SUBE por vía telefónica, llamando al 0800-777-SUBE (7823) y seleccionando la opción 3. Otra forma de hacerlo es acercarse a un Centro de Atención para realizar el registro presentando tu documento de identidad. La app SUBE (disponible para Android o iOS) también ofrece acceso al formulario.

En el caso de los beneficiarios de la Tarifa Social para el transporte público, pueden crear su cuenta en forma online con el PIN SUBE que se obtiene en el apartado “Programas y beneficios” de Mi Anses, o de manera presencial en un Centro de Atención con el DNI vigente.

De todos, vale recordar que, al darse a conocer la noticia del aumento de tarifa para aquellos que no registren su tarjeta SUBE, el sistema no estuvo funcionando correctamente en los últimos días por saturación de consultas. Igualmente, no hay ninguna fecha límite para que los usuarios realicen este trámite y pagar menos por los boletos de colectivo y tren.

Además de asegurar una tarifa más baja, tener registrada la tarjeta SUBE da varios beneficios a los usuarios, como cuidar el saldo que se cargó y acceder a la información de los viajes realizados con ella. A su vez, se puede hacer lo siguiente:

Recuperar el saldo en caso de perder o romper la tarjeta.

Ver viajes y descuentos obtenidos.

Acceder a la Tarifa Social, en caso de que estés dentro de los grupos beneficiarios.

Realizar gestiones por nuestro sitio web, solo con tu clave SUBE.

Recibir información del transporte público.

Cómo saber si está registrada la tarjeta SUBE

Para saber si un usuario tiene o no registrada su tarjeta SUBE en el sistema, se recomienda primero verificarlo. Para ello, solo hace falta consultar la titularidad en el sitio oficial de SUBE. Allí se puede ingresar el número del plástico en cuestión o el DNI del usuario. Con esa información, se le indicará al individuo si cuenta o no con una cuenta.

Cuánto costará el colectivo y el tren para quienes no registren la tarjeta SUBE

Desde el 6 de febrero rigen las nuevas tarifas para el servicio de trenes y colectivos en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), con un incremento que lleva el boleto mínimo a $270, en el caso de los colectivos; mientras que la tarifa más baja de trenes es de $130.

La tabla con los nuevos valores, según la distancia recorrida en cada viaje, fue publicada en el Boletín Oficial, bajo la resolución 5/2024, que lleva la firma del secretario de Transporte, Franco Mogetta.

A partir de abril de 2024, quienes no tenga la tarjeta SUBE nominalizada pagarán por el viaje en tren y colectivo el doble de la tarifa habitual. De esta forma, el trayecto mínimo en tren quedará en $260, mientras que en colectivo será de $430.

