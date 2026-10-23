Cómo inscribirse para las misas del Papa León XIV en la Argentina: requisitos y la fecha límite

La visita del papa León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre, movilizará público en la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba y Luján, en la provincia de Buenos Aires. La organización abrió un sistema específico para ordenar el acceso a las celebraciones masivas.

La visita de León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre, movilizará público en la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba y Luján, en la provincia de Buenos Aires (Foto: Instagram @vaticannews.es)

Requisitos y fecha límite de la inscripción

El plazo informado vence el miércoles 28 de octubre de 2026. La inscripción es gratuita y se realiza por internet. Para las celebraciones masivas puede anotarse una persona o un grupo de hasta 20 participantes.

El titular del registro debe tener al menos 16 años. Los menores de esa edad tienen que ser incorporados por un adulto responsable. El formulario solicita una dirección de correo válida y envía un código para comprobar que pertenece a quien completa el trámite.

La página web para inscribirse para la visita del Papa León XIV (Foto: captura werb)

Una vez verificado el correo, la plataforma confirma la inscripción y propone una puerta de acceso. Para el público general de las misas, la organización aclaró que no es necesario un QR. El registro es recomendado y el ingreso continúa sujeto a los controles de seguridad y a las indicaciones del operativo.

Qué cambia para personas con discapacidad

Los sectores adaptados tienen cupos reservados. La inscripción es obligatoria y requiere adjuntar o validar documentación, entre ella el Certificado Único de Discapacidad cuando corresponda. El sistema envía un QR específico que debe presentarse en el acceso asignado.

El formulario permite organizar espacios y apoyos, pero no sustituye la consulta de las condiciones del predio. Quienes necesiten asistencia deberían revisar la información oficial sobre acompañantes, movilidad, sanitarios y horarios de ingreso antes de viajar.

Cuándo y dónde son las tres misas

En la Ciudad de Buenos Aires, la celebración está prevista para el lunes 9 de noviembre a las 11:30 en el Monumento de los Españoles, en Palermo. El martes 10 a las 10 habrá misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en Córdoba.

El miércoles 11 a las 10, León XIV celebrará en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Después partirá desde el aeropuerto de Ezeiza hacia Lima para continuar su viaje por Perú.

El Papa León XIV tendrá encuentros con los fieles en Córdoba y Buenos Aires (Foto: Instagram @vaticannews.es)

El itinerario también incluye encuentros con trabajadores, jóvenes, comunidades religiosas y personas privadas de la libertad. Algunas de esas actividades tienen registros diferenciados y cupos limitados. No debe suponerse que la inscripción a una misa habilita automáticamente para cualquier otro encuentro.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA