Salud del Papa León XIV: qué se sabe de su visita a la Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, recibió una señal favorable tras la difusión de los resultados definitivos de los estudios realizados luego de su operación de pulmón. Según el último parte médico, el tumor que le extirparon estaba localizado y no será necesario que se someta a un tratamiento adicional, una noticia que reduce la incertidumbre sobre su recuperación y la posibilidad de concretar la gira.

El Pontífice, de 71 años, también expresó su intención de llegar al país con una frase que se viralizó: “Argentina, allá vamos”. Sus palabras alimentaron la expectativa por el viaje, que contempla además visitas a Uruguay y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre.

Aunque los preparativos continúan, todavía se espera una confirmación formal del Vaticano tras las novedades médicas. La evolución posoperatoria y las evaluaciones de los profesionales que lo atienden serán determinantes para completar una agenda que incluye doce días de actividades y desplazamientos por tres países.

Leon XIV: "Argentina, alla vamos"

Qué dice el último parte médico de León XIV

La actualización difundida el miércoles 21 de octubre informó que se completaron los análisis histológicos definitivos y los estudios de biología molecular del tejido extraído durante la intervención del martes 13. En esa operación, realizada en el hospital Gemelli de Roma, le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El comunicado llevó las firmas de Luigi Carbone, médico personal del Papa, y Stefano Margaritora, el cirujano de tórax que encabezó el equipo a cargo del procedimiento.

“Los resultados han confirmado que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada. Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional”, señalaron los especialistas.

El Papa encabezó el Angelus

Cuándo está prevista su llegada a la Argentina

El itinerario previsto establece que León XIV comenzará su viaje a América Latina el 6 de noviembre, con una primera escala en Uruguay. Luego se trasladará a la Argentina, donde su permanencia está contemplada entre el 8 y el 11 de noviembre, antes de continuar hacia Perú.

Ese último destino tiene un significado especial para Robert Prevost: allí vivió durante dos décadas, primero como misionero agustino y después como obispo. La gira completa se extendería hasta el 17 de noviembre.

La operación había abierto interrogantes sobre la posibilidad de afrontar un recorrido de esa exigencia. Sin embargo, antes de conocerse los resultados definitivos de la biopsia, Margaritora ya había transmitido una evaluación favorable sobre los tiempos de recuperación.

En una entrevista con Vatican News concedida el sábado 17, cuando el Papa recibió el alta, el cirujano explicó que una intervención de estas características suele requerir alrededor de dos semanas para alcanzar una recuperación física completa.

Respecto de los traslados previstos, sostuvo: “En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”.

La misa del Papa León XlV en el hospital Gemelli Vatican Media

Cómo fue su reaparición después de la operación

La difusión del parte médico coincidió con una nueva aparición pública de León XIV. El miércoles presidió la audiencia general en la Plaza de San Pedro, donde saludó a unos 30.000 fieles, recorrió el lugar en papamóvil y leyó su catequesis.

Durante el recorrido levantó los brazos, bendijo a bebés y se detuvo en distintas oportunidades para acercarse a los presentes. También leyó resúmenes en varios idiomas, cantó el Padre Nuestro en latín y saludó a obispos, cardenales y parejas de recién casados.

La actividad fue más extensa que su presentación del domingo anterior, cuando había participado del Ángelus tras dejar el hospital. Antes de comenzar la catequesis del miércoles, agradeció las muestras de cercanía recibidas durante su internación: “Lo primero que quiero decirles es: gracias por el apoyo de sus oraciones, gracias a Dios por su generosidad”.