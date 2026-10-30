Cómo se prepara Córdoba para la visita del Papa: del carpintero que hizo sus sillones a las monjas que fabrican las hostias

CÓRDOBA.- Luis Astorga tenía 16 años cuando decidió que quería dedicarse a la carpintería. Claro que entonces no podía imaginar que su trabajo terminaría en el centro de una de las ceremonias religiosas más importantes de la historia reciente de la Argentina: la misa que celebrará el papa León XIV el próximo 10 de noviembre en Córdoba.

En su taller del barrio Las Palmas, el artesano recibió un encargo que lo obligó a combinar los 43 años de experiencia acumulada con una exigencia poco habitual: fabricar los sillones que utilizará el Papa durante su visita. La propuesta le llegó a través de un cliente que es amigo del sacerdote Juan Martínez, coordinador general de la visita papal a Córdoba.

Astorga pidió las fotografías y las medidas, estudió el diseño y aceptó el desafío. “Nunca, ni en sueños, me imaginé hacer algo tan importante como esto”, reconoce.

Las indicaciones incluyeron las dimensiones del asiento, el ancho, la profundidad y la inclinación del respaldo. También le pidieron que los sillones fueran austeros. Cuando las piezas ya estaban terminadas, le solicitaron una modificación en el tallado del espaldar: reemplazar los rayos de sol por crucifijos.

Los sillones están construidos en madera de paraíso, elegida por su color y su veta, y llevan un tapizado de pana blanco nieve realizado por Roque Pedernera, también cordobés. El modelo está inspirado en el estilo Luis XV, aunque adaptado a una estética más sobria.

Uno será utilizado en la Catedral de Córdoba, donde León XIV mantendrá un encuentro con religiosos, mientras que el otro estará destinado a la misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), el mismo lugar donde Juan Pablo II presidió una celebración durante su visita de 1987.

Los sillones que utilizará León XIV durante su visita a Córdoba fueron fabricados por el artesano cordobés Luis Astorga Luis Astorga

Otra parte importante de los trabajos artesanales vinculados con la visita papal se realizó en Villa Cura Brochero, la localidad de Traslasierra donde vivió, trabajó por el desarrollo regional y evangelizó el santo cura Gabriel José Brochero.

Las religiosas de la congregación Esclavas del Corazón de Jesús prepararon el Cristo crucificado que presidirá el altar durante la celebración de León XIV. La hermana María Rosa Ramírez detalló que se trata de una pieza de madera de más de 150 años, vinculada directamente con la historia y la obra pastoral del primer santo argentino.

La escultura tiene una particularidad que la distingue: su rostro presenta rasgos inspirados en los habitantes de las sierras cordobesas. El crucifijo mide 1,87 metros y fue realizado con madera de árboles de la zona.

La imagen responde a una intención que el propio Brochero transmitió cuando impulsó su construcción: que los habitantes de Traslasierra pudieran encontrarse con un Cristo cercano, con rasgos reconocibles y distante de las representaciones europeas que predominaban en aquella época.

El Santo Cura Brochero recorrió durante años los caminos de Traslasierra a lomo de mula para acompañar a las comunidades de la región

La historia del crucifijo está ligada a la Casa de Ejercicios Espirituales de Villa Cura Brochero y a la tarea que el sacerdote desarrolló en Traslasierra. Brochero recurrió a las Esclavas del Corazón de Jesús para sostener parte de su obra.

La preparación exigió un trabajo minucioso de limpieza y acondicionamiento antes del traslado de la cruz, que nunca antes había salido de la Casa de Ejercicios Espirituales de Villa Cura Brochero.

El pedido para que ese Cristo estuviera presente en Córdoba fue realizado por el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, y por la Conferencia Episcopal Argentina, con la aprobación del Vaticano.

Otras religiosas, las de la congregación Hijas de San José, son las responsables de preparar alrededor de 400.000 hostias para la misa que León XIV celebrará en Córdoba.

La mezcla está compuesta por harina y agua y se cocina durante cerca de un minuto hasta obtener la oblea.

Una vez seca la masa, un proceso que demanda alrededor de dos semanas, las hostias se cortan con máquinas que también las graban. Las hay de distintos tamaños. Las más grandes se cortan a mano y los bordes sobrantes se reutilizan.

Las religiosas realizan habitualmente esta tarea en el taller del convento del barrio Güemes, donde producen unas 200.000 hostias por semana que luego son distribuidas en distintos puntos del país.

A través del sitio web elpapaencordoba.com.ar, la Iglesia de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno provincial centralizaron toda la información sobre cronogramas, recorridos, agenda de actividades y datos clave para quienes deseen participar de la visita. También están habilitadas las inscripciones previas para asistir a la Vigilia Joven y a la misa en Fadea.