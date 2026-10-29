La ciudad tendrá cementerio y crematorio públicos para perros y gatos: dónde funcionarán

La muerte de una mascota es un momento difícil para muchas familias, que además deben resolver qué hacer con sus restos. En Buenos Aires hay más de 860.000 perros y gatos en hogares, y la falta de lugares adecuados para enterrarlos, sumada al costo de las prestaciones privadas, puede hacer aún más difícil la despedida.

Frente a esta situación, la Legislatura porteña sancionó por unanimidad una serie de proyectos destinados a habilitar opciones públicas de inhumación y cremación. Las iniciativas, impulsadas por Graciela Ocaña y Emmanuel Ferrario, con aportes de diputados de otros bloques, buscan garantizar condiciones sanitarias adecuadas y contemplan modalidades gratuitas o bonificadas para quienes no puedan afrontar los gastos.

En Buenos Aires hay más de 860.000 perros y gatos en hogares

La problemática también se refleja en plazas, parques y terrenos próximos a las vías ferroviarias, donde pueden encontrarse enterramientos improvisados, a veces señalizados con cruces, piedras, flores o el nombre del animal. Aunque constituyen expresiones espontáneas de despedida, la disposición inadecuada de los cuerpos puede generar riesgos ambientales, entre ellos la contaminación del suelo y de las napas de agua.

Las propuestas fueron aprobadas con 56 votos afirmativos durante la sesión ordinaria de la Legislatura. El paquete contempla dos prestaciones: el Cementerio Público de Animales y la Cremación de Animales de Compañía, esta última con un espacio destinado a la memoria y la despedida. Ambas iniciativas toman como referencia el Cementerio de Chacarita, aunque prevén la posibilidad de extender las prestaciones a otras instalaciones.

El paquete legislativo también incluyó iniciativas para incorporar contenidos sobre el cuidado y los derechos de los animales en las escuelas

El Cementerio Público de Animales funcionará en un sector de Chacarita, cuya ubicación específica quedará a cargo de la autoridad de aplicación. Ofrecerá inhumaciones y cremaciones, con supervisión veterinaria para evaluar las causas de muerte y preservar las condiciones sanitarias. También se establecerán controles sobre los entierros, el traslado de los cuerpos y el tratamiento de los restos y las cenizas.

La instalación deberá operar de manera regular, utilizar tecnologías no contaminantes y garantizar una gestión adecuada de los residuos. La cremación será optativa, excepto cuando las circunstancias del fallecimiento puedan comprometer la sanidad.

El proyecto prevé el cobro de un canon, pero establece la gratuidad para organizaciones y asociaciones civiles dedicadas a la protección animal. Además, contempla que se determinen condiciones de acceso sin cargo para quienes no estén en condiciones de pagar.

El Cementerio Público de Animales y la Cremación de Animales de Compañía tendrían espacio en el Cementerio de Chacarita

Por su parte, el servicio de Cremación de Animales de Compañía, que también se proyecta en el Cementerio de Chacarita, busca ofrecer una opción pública frente a las prestaciones privadas y asegurar un tratamiento adecuado de los cuerpos.

Uno de sus aspectos centrales es la creación de un espacio de memoria y homenaje, donde los responsables podrán depositar las cenizas o realizar actos de despedida.

La iniciativa también contempla bonificaciones para organizaciones rescatistas y la posibilidad de brindar el servicio gratuitamente en el caso de animales sin responsable conocido, encontrados en la vía pública, así como para personas en situación de vulnerabilidad social que residan en la Ciudad.

En los fundamentos de su propuesta, Ferrario señaló que la ausencia de una opción pública lleva a muchas familias a recurrir a empresas privadas o a formas de disposición que no siempre garantizan condiciones sanitarias adecuadas.

Los costos de los servicios actuales

El Instituto de Zoonosis Luis Pasteur brinda actualmente un servicio público y gratuito de cremación de mascotas. Funciona las 24 horas, todos los días del año, incluidos los feriados, y recibe alrededor de 600 cuerpos de animales por mes.

Sin embargo, el procedimiento es colectivo: el instituto no devuelve las cenizas a los responsables ni ofrece ceremonias o modalidades individuales de despedida. Las iniciativas aprobadas por la Legislatura apuntan a ampliar las opciones disponibles mediante la incorporación de entierros y espacios destinados al recuerdo.

Los contenidos escolares abordarán alimentación, vacunación, desparasitación, castración y atención veterinaria

Otra posibilidad son los prestadores privados, que ofrecen cremaciones individuales y pueden incluir traslado, devolución de cenizas, urnas y otros elementos conmemorativos. Los paquetes más completos pueden alcanzar los 350.000 pesos o más, un gasto que se suma a los costos veterinarios que muchas familias afrontan durante la enfermedad o en los últimos días de vida de sus compañeros animales.

El paquete legislativo también incluyó iniciativas para incorporar contenidos sobre el cuidado y los derechos de los animales en las escuelas. Una de ellas propone abordar la empatía, la tenencia responsable y la prevención del maltrato desde el nivel inicial hasta el secundario, además de contemplar la formación docente.

Los contenidos abordarán alimentación, vacunación, desparasitación, castración y atención veterinaria, junto con la prevención del abandono y la negligencia y las responsabilidades de quienes conviven con ellos.

Un proyecto aún sin aprobación

En paralelo, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, presentó esta semana un proyecto de Ley de Identificación, Protección y Bienestar Integral de Perros y Gatos, que retoma algunos de los temas vinculados con su atención e incorpora medidas sobre identificación, salud y convivencia.

La propuesta incluye la creación de un Sistema Único Digital de Identificación, que reunirá los datos de cada perro o gato y de su responsable. También plantea una Libreta Sanitaria Digital con información sobre vacunación, castración, condición reproductiva y datos del veterinario interviniente.

La subsecretaria de Ambiente porteña, Natalia Persini, explicó que la iniciativa busca adecuar la normativa al lugar que ocupan los animales de compañía en las familias porteñas. “La trascendencia de este vínculo exige diseñar normas de cuidado que estén a la altura de las necesidades de tutores y animales de compañía”, señaló.

La funcionaria destacó que el proyecto aborda distintos aspectos de la convivencia y el cuidado, desde los controles de salud y los paseos hasta el uso del espacio público y la atención durante todas las etapas de vida, incluida la muerte. “Queremos que los vecinos cuenten con una normativa moderna acorde con sus necesidades”, afirmó.