Con explosivos y detonación dinamitaron una montaña en La Rioja: así avanza la megaobra de un túnel de 250 metros en la ruta nacional 75

Las obras públicas en la provincia de La Rioja continúan su curso. En este caso, se ejecutó la carga y voladura de explosivos en el túnel 2 de la Ruta Nacional 75. Este proyecto estratégico se ideó para atravesar un sector montañoso de alta complejidad con el afán de reducir distancias de recorrido y mejorar las condiciones para los automovilistas y peatones en la zona.

La megaobra en La Rioja

Los trabajos sobre el tramo comprendido entre Las Padercitas y el Dique Los Sauces comenzó a inicios de septiembre. Según Vialidad Nacional se ejecutaron dos “etapas críticas” donde se colocó hormigón a presión directamente sobre la estructura rocosa de la calota -cobertura externa- del túnel 2.

El túnel 2 mejorará la circulación en La Rioja

Entre los puntos salientes de la obra se encuentran los trabajos de refuerzo de las paredes rocosas e interior de la bóveda para garantizar la máxima resistencia edilicia y la optimización de las condiciones operativas en terrenos de alta complejidad geológica.

Cómo fueron las dos etapas

Tal como informó Vialidad Nacional, el proceso incluyó dos etapas que fueron indispensables para hacer el trabajo de campo y el posterior trabajo de excavación.

Primera etapa (carga de explosivos):

Preparación del frente de excavación.

Carga de explosivos con precisión técnica.

Aplicación de protocolos de seguridad especializados.

Coordinación de personal altamente calificado.

Segunda etapa (voladura):

Ejecución de voladura de avance.

Detonación controlada en interior del túnel.

Ampliación de la excavación.

Supervisión permanente de especialistas.

Logros de la obra:

250 metros excavados en el interior del túnel

Carga de explosivos completada sin incidencias

Voladura ejecutada exitosamente

Protocolo de seguridad cumplido íntegramente

Personal especializado ejecutando tareas de precisión

Continuidad en el cronograma de construcción

Bajo protocolos de vanguardia, el proyecto continuará su curso con otras etapas que serán informadas respectivamente en los canales oficiales. Cabe destacar que el proyecto busca fortalecer la conectividad entre Las Padercitas y el Dique Los Sauces durante todo el año y así contribuir a la mejor circulación en distintos sectores de la provincia.