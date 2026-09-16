Adiós a los baches en este ícono del Riachuelo: terminaron las obras en una de las arterias más transitadas de la Ciudad

El gobierno de la Ciudad finalizó la obra del Puente Alsina. La intervención integral, que comenzó en el mes de abril, puso en valor el entorno histórico del puente que cruza el Riachuelo.

La obra incluyó la repavimentación de las calles aledañas, reparación de veredas, mejoras en la infraestructura pluvial y una renovación total del alumbrado público.

El antes y después de las obras del Puente Alsina

Al ser una de las arterias más transitadas entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, el gobierno encabezó una obra que consistió, principalmente, en hacer más funcional la zona donde circulan muchos peatones y transportes públicos.

Dentro de las mejoras sustanciales se encuentran los trabajos en la calzada del entorno, donde resaltan la repavimentación y bacheo sobre 1200 m2 de superficie de asfalto. Además, para el mantenimiento, se empleó el uso del hormigón, un material que resiste el paso del tránsito pesado diario de la zona.

Cómo quedó la fachada del Puente Alsina

Además, se renovaron 2185 m² de veredas con tareas que combinan distintas materialidades: hormigón, pavimento y baldosas podotáctiles, que otorgan una superficie antideslizante y garantizan condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad visual.

Por otro lado, se pintaron más de 5000 m² de superficie en el muro bajo el puente, rampas, y escaleras, lo que mejoró de forma visible el estado del espacio. Otro aspecto que se mejoró fueron los desagües pluviales que optimizan el escurrimiento del agua de lluvia.

El Gobierno usará el material de hormigón para robustecer el pavimento del Puente Alsina

En materia de alumbrado, la obra sumó cinco nuevas columnas de iluminación peatonal, que refuerzan las ya existentes. La mejora de la iluminación bajo y en el entorno del Puente Alsina apunta a reforzar las condiciones de seguridad y la visibilidad en una zona de alta circulación nocturna.

Continúan las mejores en el sur porteño

El proyecto de renovación integral abarcó la renovación del espacio público en el nodo de trasbordo de avenida Perito Moreno y Sáenz, en el barrio porteño de Nueva Pompeya, donde se intervinieron más de 2700 m² de veredas

Por otra parte, la Torre Espacial, uno de los rascacielos más reconocibles del sur porteño, cuenta con una iluminación especial que la coloca en un selecto grupo con el Obelisco, la Floralis Genérica, el Planetario y el Puente de la Mujer.