Con murales restaurados: reabren al público una estación de subte clave en el centro porteño

El próximo lunes 8 de junio volverá a funcionar la estación Piedras de la línea A del subte porteño, que cubre el trayecto entre la Avenida de Mayo y San Pedrito. Esa parada había sido cerrada a los usuarios para poner en valor los espacios y mejorar la infraestructura.

Fuera del horario del servicio, se avanzarán en tareas menores, según informó Sbase al señalar que durante el tiempo que no se detuvieron las formaciones en Piedras, se hicieron distintas tareas como la puesta en valor del mural Café Tortoni y se repusieron más de 93.000 cerámicas.

Las autoridades relataron además que se conservaron y restauraron las guardas, parte de los solados históricos ubicados en puntas de andén, la cartelería original de chapa y la herrería fabricada en Alemania, los pasamanos de hierro.

La estación Piedras cuenta con declaratoria patrimonial, razón por la cual un equipo de restauradores profesionales siguió los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

La obra en la estación Piedras comprendió intervenciones en accesos, galerías de escaleras y andenes para mejorar la circulación y generar espacios más cómodos, ordenados y con mayor iluminación.

Entre las novedades con las que se encontrarán los usuarios a partir del próximo lunes 8 de junio, se enumeraron trabajos de impermeabilización, pintura, renovación de pisos, nuevas luces led, renovación de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

La estación Uruguay de la línea B del subte fue reabierta al público GCBA

Las autoridades de Sbase recordaron que sigue cerrada a los usuarios la estación Tribunales, de la Línea D. Y se desarrollarán obras en Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C) y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

Mapa de las líneas del subte porteño sbase

Como parte del Plan de Renovación Integral, ya se pusieron en valor 20 estaciones: Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (Línea A); Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia (Línea B); San Martín (Línea C); Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E). También se renovaron paradores del Premetro.

De acuerdo con el Sistema Integrado de Movilidad Urbana de la Ciudad, se avanza con la licitación de la Línea F así como la adquisición de 224 formaciones nuevas para renovación de forma completa la flota de la Línea B y mejorar las frecuencias en las líneas A y C. También se trabaja en la renovación de casi 80 escaleras mecánicas obsoletas, en instalar nuevos ascensores y obras de infraestructura para mejorar el servicio.