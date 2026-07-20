La Anmat retiró del mercado protectores solares: cuáles son las marcas y por qué prohibieron su comercialización

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización, distribución, uso y publicidad de varios protectores solares de las marcas KARITÉ, KISS BEAUTY y MISS VANESA tras detectar irregularidades en su registro sanitario. La medida alcanza a todo el territorio nacional y también incluye a cualquier otro producto cosmético de esas marcas hasta que su situación sea regularizada.

La decisión fue oficializada mediante la Disposición 4300/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, luego de una serie de inspecciones realizadas por personal del organismo en distintos comercios de la Ciudad de Buenos Aires.

Según detalló la Anmat, durante los procedimientos se solicitó documentación que permitiera acreditar el origen de los productos detectados, pero esa información no pudo ser presentada. Además, al consultar la base de datos oficial de cosméticos inscriptos, los fiscalizadores comprobaron que ninguno de los protectores solares contaba con autorización sanitaria vigente.

“Se trata de productos ilegítimos”, señaló el organismo al justificar la prohibición.

Los productos alcanzados por la medida son el protector solar COLLAGEN – Nourish Skin UV Protective SPF60++ Sunscreen Serum, de la marca KARITÉ; el protector solar Sunscreen Cream SPF50, de la marca KISS BEAUTY; y el protector solar ANTHELIOS XL 50+ SPF, comercializado bajo la marca MISS VANESA. Todos ellos figuraban en sus envases como elaborados en China y ninguno exhibía datos de inscripción sanitaria.

Desde la Anmat explicaron que la falta de registro impide verificar aspectos básicos sobre la calidad y seguridad de estos productos. En ese sentido, advirtieron que no puede garantizarse que hayan sido elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas ni que contengan ingredientes permitidos por la normativa vigente.

El organismo también indicó que los protectores solares no habrían ingresado al país a través de importadores habilitados ni mediante los procedimientos legales de autorización correspondientes.

Por ese motivo, resolvió prohibir de manera preventiva su uso, comercialización, distribución y publicidad mientras se protege a los consumidores frente a eventuales riesgos para la salud.

La disposición alcanza no solo a los productos específicamente identificados durante las inspecciones, sino también a cualquier otro cosmético elaborado o comercializado por las marcas KARITÉ, KISS BEAUTY y MISS VANESA hasta que puedan demostrar su regularización ante las autoridades sanitarias.

En paralelo, la Anmat comunicó la medida a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a organismos nacionales de defensa del consumidor para reforzar los controles y evitar que los productos continúen circulando en el mercado.