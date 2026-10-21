Con tuberías y dragado: así es el megaplan porteño que renueva 18 kilómetros de conductos pluviales para prevenir los efectos de El Niño

La ciudad de Buenos Aires reforzó su plan de obras pluviales con siete intervenciones nuevas que se suman a las 60 ya ejecutadas durante la gestión actual.

Estas tareas dependen del Ministerio de Espacio Público e incorporan un kilómetro adicional de conductos, además de decenas de sumideros y bocas de registro (estructura de acceso a las redes subterráneas de cloacas).

Los trabajos apuntan a mejorar la capacidad de escurrimiento frente a las precipitaciones intensas que prevén los expertos con la llegada del fenómeno climático El Niño. Asimismo, el plan contempla el dragado del arroyo Medrano.

Siguen las obras pluviales en CABA

“Frente a un fenómeno climático que puede generar grandes complicaciones no puede haber improvisación. Por eso seguimos terminando las obras y llevando adelante una acción planificada, permanente e intensiva. La prioridad es anticiparnos y estar bien preparados para cuidar a los vecinos”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El mandatario porteño detalló que, hasta el momento, concluyeron más de 60 obras para ampliar la red y 18,5 kilómetros de tuberías nuevas. “Sabemos que este es un fenómeno que no podemos evitar. Pero sí podemos poner todo nuestro esfuerzo y toda nuestra coordinación y nuestro trabajo para cuidar a cada porteño”, remarcó Macri.

Los trabajos están contemplados para aminorar las consecuencias del paso de El Niño

Para garantizar la efectividad, el Ejecutivo monitorea el sistema y define soluciones específicas según el caso, ya sea mediante la ampliación de elementos de captación, la readecuación de tramos existentes o la reparación de fallas puntuales. En Barracas, la obra en calle California incorporará 100 metros de conductos y beneficiará a 5200 vecinos.

En Saavedra, el sector del Barrio Mitre sumará 190 metros de conductos sobre la cuenca del arroyo Medrano, lo cual alcanza a 15.000 residentes. Villa Lugano contará con 160 metros nuevos en la calle Cafayate, con impacto para 4000 personas, mientras que en Villa Devoto se instalarán 170 metros sobre Ricardo Gutiérrez para asistir a 53.000 vecinos.

Una nueva obra en la Ciudad de Buenos Aires

Por otro lado, en Monserrat y Puerto Madero se repara la red sobre la calle Venezuela con 280 metros de conductos nuevos en la cuenca Radio Antiguo.

Finalmente, el plan incluye la puesta en valor del sistema de bombeo del paso bajo nivel ubicado en la avenida Del Libertador y Virrey Loreto, en Belgrano. Estas medidas buscan fortalecer la infraestructura hídrica ante los desafíos meteorológicos inminentes que enfrenta el distrito porteño en los próximos meses de gestión.