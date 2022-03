Con una emotiva carta y citando a un personaje de animé, una jueza autorizó a que un chico a llevar el apellido de su padre biológico y el de crianza

La jueza santafesina Marisa Malvestiti, quien ordenó anotar al niño A.A. con dos apellidos paternos, le escribió una carta para que su madre se la lea y le explicó al pequeño que “los vínculos no se tratan de historia o sangre; es mucho más fuerte que eso; necesitás el sentimiento de amor para crearlos”.

El texto de la misiva está incorporado al fallo bajo el subtítulo “Palabras finales” y expone la sensibilidad de esta magistrada de Familia.

“Dedico en este apartado unas palabras para A.A., para contarle brevemente de qué se trata lo que aquí he decidido, solicitando a su mamá que se las lea en el momento que ella considere más adecuado”, explicó.

La transcripción es la siguiente:

Te escribo para decirte que ya llegamos al final del trámite que te comenté cuando viniste a mi oficina, en diciembre del año pasado, para charlar con Hugo y conmigo.

¿Te acordás que esa mañana te dijimos que él y yo estábamos para escucharte, para saber lo que vos pensabas de este tema y para hacer lo que te hiciera sentir mejor?

Bueno, eso es lo que ahora te está leyendo tu mamá, lo que ese día nos dijiste que querías.

Vos ya sabés que A. es el papá con el que viviste desde que naciste, tenés su apellido, te ama mucho, te cuida, te acompaña y al que vos también amás y querés que eso siga igual.

También sabés que R. es tu papá de sangre, que también te ama mucho, que quiere ser parte de tu vida, cuidarte, acompañarte.

Es verdad que con él hace menos años que estás, pero con paciencia y con mucho amor, se van a ir conociendo cada vez más.

Me enteré que Naruto Uzumaki es tu héroe favorito.

Yo también lo conozco, porque cuando mis hijos eran chicos, lo miraban, y ahora, que ya son muy grandes, siguen siendo fanáticos de Naruto.

Después de escucharte, y de volver a leer todo lo que me dijiste, me doy cuenta de que tenés muchas de las cualidades lindas de Naruto: el optimismo, la determinación para lograr sus metas y siempre estar cuidando a sus amigos , a las personas que quiere, como vos hacés con A., tu abuela M., R.

Y hay algunas frases que Naruto dice que también parecen hechas para vos.

Por ejemplo, “Cuando las personas están protegiendo algo realmente especial para ellos, pueden volverse...tan fuertes como pueden ser”: vos te volviste muy fuerte y nos dijiste qué querías.

Y otra que dice “Los vínculos no se tratan de historia o sangre. ¡Es mucho más fuerte que eso! Solamente necesitas el sentimiento de amor para crearlos”. Bueno, vos nos mostraste que con tu amor y el de A., crearon un vínculo que va más allá de la fuerza de la sangre.

Hay otra frase en la que no estoy tan de acuerdo con Naruto: “Los niños no pueden elegir a sus padres, pero sí pueden elegir a sus amigos”, porque vos sí has elegido a tus padres; has tenido la valentía, el coraje y la voluntad para decirme que elegís tener dos papás, A. y R., y que querés seguir llevando los mismos apellidos que tenés, sin cambiarlos.

Por eso te felicitamos, por ser un niño tan valiente y animarte a decir lo que sentís, y por tener tanto amor en tu corazón, que en vez de elegir a un solo papá, dejaste al que estaba y agregaste a uno más. Vos también sos un héroe para tu familia y tus amigos.

Para terminar, así no te aburrís con tantas palabras, te cuento que vas a tener un acta de nacimiento nueva (el papel en el que dice tu nombre, apellido, día que naciste, quienes son tu mamá y tus papás) y un documento de identidad nuevo, donde además de A. también va a figurar R. como tu papá, así, cuando los leas, te quedás tranquilo que hicimos lo que vos nos pediste, y que no tenés que cambiar tu apellido.

Te mando un beso enorme, seguí disfrutando de las historias de Naruto y de tu familia, que ahora es más grande que antes.

Marisa.