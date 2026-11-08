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Pilar Sordo reflexionó sobre la muerte y explicó cómo tenerla presente puede cambiar nuestra forma de vivir

La psicóloga y escritora chilena habló en detalle sobre la finitud y el diálogo interno como base de la salud mental

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Pilar Sordo
Pilar SordoRodrigo Nespolo

La psicóloga y escritora chilena Pilar Sordo analizó en detalle la finitud y el diálogo interno durante una entrevista con José del Rio para LA NACION en el marco del ciclo Conversaciones. La especialista vinculó el bienestar emocional con la calidad del diálogo interno y advirtió sobre el empobrecimiento del vocabulario en la comunicación contemporánea.

La investigadora asocia la estabilidad psicológica con la relación íntima que cada persona mantiene consigo misma. Durante la entrevista, Sordo explicó los resultados de su trabajo de campo de ocho años. “Llegué a que la unidad más básica de salud mental es el diálogo interno. Es cómo te hablás porque eso determina tu amor propio, pero no solo determina tu amor propio, sino que determina tu visión de mundo”.

Pilar Sordo en Conversaciones con José del Rio
Pilar Sordo en Conversaciones con José del Rio

Dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres. Cómo te hablas define tu amor propio y tu visión del mundo. Si yo me percibo confiable, lo más probable es que vea confiabilidad en el mundo”, explicó.

En este marco, subrayó la importancia del diálogo interno: “Mi autopercepción tiende a definir, de acuerdo a lo que el estudio mostró, mi visión del mundo y de cómo yo me voy a relacionar con él. Desde ahí cómo voy a vivir mis procesos de duelo, cómo voy a definir mi propósito de vida, y cómo voy a expresar lo que me pasa en relación a ese mismo motor”, señaló.

Cómo influye la noción de la muerte en el disfrute cotidiano

A modo de ejemplo, la psicóloga relató un cambio personal tras el fallecimiento de su pareja en 2009 y remarcó: “Lo único que te da conciencia de vida es tener conciencia de muerte”.

“Yo antes pensaba en años y ahora pienso en navidades, porque me parece que es más desafiante, porque me acorta. Si yo digo me quedan 20 años, que es más o menos el rango de vida que tienen mis papás, como que todavía siento que es muy largo. Cambia si digo: ”20 navidades", ya casi son 19″, explicó.

Asimismo, la especialista reconoció que de esta manera las personas están más atentas a la hora de tomar decisiones que, de alguna manera, apunten a la plenitud y a estar en paz.

Me hace más consciente. Siempre intenté escuchar lo que yo siento que Dios quería para mí. Lo único en que yo siento que soy protagonista es en que nunca dejé de hacer nada por miedo. Y lo hice con miedo. El miedo para mí es un estimulador de decir: ´Okay, estamos recontra cagados en las patas, pues vamos que lo vamos a hacer”.

La escritora chilena Pilar Sordo en la redacción de La Nacion
La escritora chilena Pilar Sordo en la redacción de La Nacion

Crisis en la comunicación actual

Sordo advirtió una reducción significativa en el intercambio de ideas y palabras entre los seres humanos al sostener que cada vez se habla menos: “Estamos usando menos vocabulario. Hemos ido reduciendo la cantidad de palabras que circulan por nuestras cabezas”.

“Ustedes, los argentinos, llenan todo con la palabra coso, que puede ser millones de cosas”, sostuvo, y abordó la postura del psiquiatra español José Luis Marín, quien sostiene: “Nos enfermamos por falta de vocabulario”.

La especialista sostiene que hoy en día los individuos redujeron la paciencia: “No solo me cuesta decirte lo que me pasa, sino que cada vez tú tienes menos paciencia para escucharme a mí”

“Entonces ese intercambio hace que sea muy difícil generar conversaciones donde de verdad ambos se sientan escuchados y atendidos en esa conversación, porque la conversación tiene que tener ese desafío en el que yo me exponga a transformarme con lo que tú me dices”, concluyó.

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