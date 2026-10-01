Confirman el hallazgo de 57 nuevas especies en la expedición a los cañones submarinos del Mar Argentino

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Tras analizar las muestras obtenidas durante la histórica campaña Talud Continental IV, realizada en 2025 en el cañón submarino Mar del Plata, un taller internacional de taxónomos y científicos confirmó el hallazgo de 57 nuevas especies marinas y 5 nuevos géneros.

"Loki" (Peniagone sp.) es un equinodermo de aguas profundas, nombrado por sus cuernos similares a los del dios de la leyenda nórdica ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

Organizado por The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census en alianza con el Schmidt Ocean Institute (SOI) y coordinado localmente por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en la Universidad Maimónides, el Species Discovery Workshop reunió a 20 taxónomos de América Latina y Europa. Durante el encuentro en Buenos Aires, los especialistas examinaron muestras de aguas profundas mediante técnicas de taxonomía integrativa.

Un tesoro oculto en el cañón de Mar del Plata: hallan 57 nuevas especies marinas - Gentileza Schmidt Ocean Institute

El análisis biológico elevó la estimación preliminar de 40 a 57 nuevas especies marinas y cinco nuevos géneros científicos descubiertos en el cañón submarino Mar del Plata. La clasificación de las nuevas especies animales comprende 20 copépodos (diminutos crustáceos esenciales para las redes tróficas del fondo marino), 22 equinodermos (entre los que se encuentran pepinos de mar y crinoideos), 14 cnidarios (incluyen octocorales, plumas de mar y corales pétreos) y un molusco escafópodo.

Un asombroso pulpo telescopio (Amphitretus sp.) documentado a 888 metros de profundidad en el cañón de Mar del Plata ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

Entre los descubrimientos más resonantes destaca “Loki” (Peniagone sp.), un pepino de mar de profundidades nombrado por sus apéndices en forma de cuernos, similares a los del dios de la leyenda nórdica. Asimismo, se identificaron la pluma de mar Pseudumbellula sp. y el octocoral Orstomisis sp., especies clave en la formación de hábitats marinos profundos. Los cinco nuevos géneros científicos abarcan corales, pepinos de mar y crustáceos.

Todos los registros fueron integrados en la plataforma de acceso abierto Ocean Census NOVA, mientras que los especímenes físicos se conservarán de forma permanente en colecciones institucionales argentinas como la del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN-Conicet).

Descubren 57 nuevas especies en las profundidades argentinas - Gentileza Schmidt Ocean Institute

El material biológico examinado durante el taller fue obtenido durante la campaña Talud Continental IV: Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata, realizada en agosto de 2025. Liderada por el Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA) del Conicet y bajo la jefatura científica del Daniel Lauretta, la misión exploró el talud continental durante 21 días a bordo del buque de investigación R/V Falkor (too).

Copepod (Pseudotachidius sp.) forma parte de un grupo de crustáceos fundamentales en los ecosistemas de las profundidades marinas ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

La expedición representó un avance tecnológico sin precedentes para la región al utilizar el vehículo de operación remota ROV SuBastian, que descendió hasta los 3900 metros de profundidad. Además del valor biológico, la campaña tuvo una repercusión pública masiva al retransmitir las inmersiones en directo, alcanzando a cuatro millones de personas por streaming y sumando cerca de 22 millones de visualizaciones globales.

La llamativa pluma de mar Pseudumbellula sp. ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

“La cooperación internacional en taxonomía es fundamental, especialmente en grupos que cuentan con pocos especialistas activos. El taller sobre descubrimiento de especies aceleró la identificación de especies nuevas para la ciencia, además de fomentar el desarrollo de capacidades entre los taxónomos locales que inician su carrera y trabajan con fauna de aguas profundas”, señaló Lauretta, investigador del Conicet en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.

El taller realizado en julio de 2026 en Buenos Aires reunió a 20 taxonomistas e investigadores de toda América Latina y Europa ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

Michelle Taylor, directora científica de Ocean Census, agregó: “El descubrimiento de 57 nuevas especies y cinco nuevos géneros en tan poco tiempo demuestra la rapidez y la potencia de la taxonomía colaborativa. Las profundidades marinas albergan algunos de los ecosistemas menos comprendidos de la Tierra. Al reunir la experiencia científica de América Latina y a expertos internacionales, y conectarlos con la plataforma de acceso abierto Ocean Census NOVA, estamos acelerando drásticamente nuestra comprensión de la biodiversidad marina”.

Encuentran 57 especies nuevas en aguas argentinas - Gentileza Schmidt Ocean Institute

Sobre la base de los hallazgos de la campaña del año pasado, el Conicet y el Schmidt Ocean Institute avanzan en la planificación de la expedición Talud Continental V, prevista para febrero-marzo de 2027. Esta nueva misión de 23 días de duración se concentrará en la exploración de los cañones submarinos Ameghino y Almirante Brown, ubicados a unos 600 kilómetros de la costa de la provincia de Chubut.

La meta de los científicos es superar los 4000 metros de profundidad para estudiar la biodiversidad y los Ecosistemas Marinos Vulnerables en un área que nunca ha sido explorada biológicamente. La campaña reunirá a 19 investigadores argentinos y mantendrá el formato de ciencia abierta mediante el uso del ROV SuBastian y transmisiones educativas en tiempo real.