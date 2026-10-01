Ranking QS: la UBA se mantiene en el top 10 regional, pero el país obtuvo el balance más negativo en América Latina

Por segundo año consecutivo, la Universidad de Buenos Aires (UBA) quedó en el décimo puesto regional. Así lo mostró el QS World University Rankings 2027: América Latina y el Caribe, publicado hoy. La Argentina, en tanto, fue el país de la región con el balance más negativo: 17 instituciones bajaron de posición, ocho subieron y 20 se mantuvieron estables, en un contexto que QS vincula directamente con las “presiones financieras” de los últimos años.

El ranking, que este año evaluó a 517 universidades de 27 países, mantuvo prácticamente igual el top 10. En el primer lugar, a la Pontificia Universidad Católica de Chile; en segundo y tercer lugar, las brasileñas Universidade de São Paulo (USP) y Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); cuarto, el Tecnológico de Monterrey (México), y quinta, la Universidade Federal do Rio de Janeiro.

La UBA, en el décimo lugar, es la universidad argentina mejor posicionada y continúa siendo, según QS, la segunda universidad más reconocida de América Latina tanto entre académicos como entre empleadores, lo que se refleja en los indicadores de reputación. Logró ubicarse dentro del top 10 regional en cuatro de esos ocho indicadores.

“El posicionamiento de la UBA entre las mejores universidades de Latinoamérica no hace más que renovar nuestro compromiso y responsabilidad como institución académica. Este reconocimiento es el resultado del trabajo de docentes, no docentes, científicos, y de todas las personas que conforman nuestra institución, quienes a pesar de la crisis, continúan trabajando por y para todas y todos los argentinos”, dijo su rector, Ricardo Gelpi.

El segundo lugar entre las instituciones argentinas lo alcanzó la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que conservó el puesto 21. Y el tercero es de la Universidad Austral, que también se mantuvo en el puesto 25 y volvió a ser la primera privada del país.

La Universidad Austral volvió a ser la mejor posicionada entre las instituciones privadas del país

Su mejor resultado se dio en la proporción entre profesores y estudiantes, donde alcanzó el puesto 10 regional, una mejora de seis posiciones. “La educación personalizada es uno de los principales rasgos distintivos de la Universidad Austral y está en el centro de nuestro modelo académico”, señaló Lorena Bolzon, vicerrectora de Alumnos y Extensión de la institución.

Con 46 universidades evaluadas, la Argentina sigue siendo el cuarto sistema de educación superior con mayor representación en el ranking, tras Brasil, México y Colombia. En esta edición, debutó la Universidad Maimónides, ubicada en la banda 401+.

El ranking QS se determina a partir del puntaje que obtienen las instituciones en ocho indicadores: reputación académica, reputación del empleador, proporción de profesores por estudiante, citas por artículo, artículos por profesor, personal con doctorado, impacto en la web y red internacional de investigación.

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) ingresó al top 30 regional (subió del puesto 33 al 30), impulsada por mejoras en reputación, investigación internacional y personal con doctorado. La Universidad de San Andrés (Udesa) entró al top 50 al saltar del puesto 51 al 44, apoyada en sus citas de investigación y en la proporción de profesores por estudiante. Y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) alcanzó su mejor posición histórica, el puesto 94, ingresando por primera vez al top 100 tras avanzar ocho lugares.

En tanto, la Universidad Torcuato Di Tella cayó del puesto 48 al 65 (-17); la Universidad Nacional de Rosario bajó del 62 al 72 (-10); la Universidad Tecnológica Nacional retrocedió del 115 al 136 (-21); el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) cayó del 97 al 117 (-20); la Universidad Nacional de Mar del Plata bajó del 110 al 129 (-19); y la Universidad de Belgrano tuvo una de las caídas más pronunciadas, al pasar de un puesto 134 a la banda 181-190.

“Las universidades argentinas siguen demostrando una reputación sólida en toda América Latina, con la UBA manteniendo su posición entre las instituciones líderes de la región y varias universidades logrando avances notables. Sin embargo, los resultados de este año también ponen de relieve las crecientes presiones sobre el sector”, apuntó Ben Sowter, vicepresidente senior de QS.

Desde QS apuntan a las restricciones financieras como causas de peor desempeño Marcelo Manera - LA NACION

Y cerró: “Si bien la Argentina sigue siendo líder regional en recursos docentes y reconocimiento internacional, los resultados de investigación más débiles y una tendencia generalizada de descenso en los rankings apuntan a los desafíos asociados con las restricciones financieras prolongadas. Mantener la capacidad de investigación, la retención de talento y la competitividad académica será fundamental para preservar las fortalezas a largo plazo de la educación superior en la Argentina”.

Perfil docente

El informe QS destaca que la Argentina sigue siendo el país con mejor proporción entre docentes y estudiantes de la región. Al mismo tiempo, ninguna universidad del país logra ubicarse entre las 50 primeras en citas por artículo o en artículos por profesor, los indicadores que miden productividad e impacto de la investigación, por lo que señalan que es la principal vulnerabilidad del país. La Argentina también registra un desempeño inferior al promedio regional en personal con doctorado y red internacional de investigación.

La universidad argentina prácticamente no cuenta con docentes de dedicación exclusiva volcados a la investigación, quienes investigan y también contribuyen a elevar la calidad de la docencia que se reflejan en los cargos de dedicación exclusiva. De acuerdo con los últimos datos oficiales publicados de la Síntesis de Información Universitaria 2024, del total de 222.115 cargos docentes universitarios, menos del 10% (22.140) son de dedicación exclusiva, mientras que el 70% es de dedicación simple (155.546). Es decir solo uno de cada diez docentes tiene dedicación exclusiva, mientras que siete de cada diez tienen un cargo simple.

Sucede que el modelo argentino no se construyó similar al estadounidense, por ejemplo, en el que para ser un profesor de un departamento también hay que ser investigador y producir académicamente para esa universidad. En el sistema argentino, la investigación tiende a estar por fuera de las universidades, financiada y concentrada en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).