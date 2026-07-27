Confirmaron el hallazgo del cuerpo del último de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

A más de un mes de la desaparición de la lancha en la que iban cinco pescadores en el Río de la Plata, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo del último tripulante que restaba por encontrar. En las últimas horas, se confirmó que se trata de Damián Giubu, quien fue encontrado en la costa del partido de Magdalena.

La víctima era la única que permanecía desaparecida luego de que los cinco hombres salieran a pescar el pasado 14 de julio desde Hudson, en Berazategui. Según consignó el medio 0221, el cuerpo de Giubu fue hallado en la zona de Bavio y rápidamente se dio aviso a las autoridades. El operativo se concentró en un campo conocido como La Vasquita, ubicado a unos 2000 metros en dirección a Atalaya.

Tras la intervención de bomberos voluntarios de la zona, quienes preservaron el lugar del hallazgo, se dio intervención a la Justicia y la Policía Científica para avanzar con las pericias. Finalmente, una de las hermanas del hombre reconoció el cuerpo y confirmó que se trataba del último tripulante que permanecía desaparecido.

Los pescadores que habían desaparecido en el Río de La Plata Redes

Las cinco víctimas —identificadas como Carlos Kovach, Claudio Kovach, Sebastián Romegialli, Diego Boscardin y Giubu— habían partido desde la costa de Hudson a bordo de la lancha “Chamigo-Ho” de uno de ellos para una jornada de pesca, como hacían de forma habitual. Tras caer la noche y no regresar, sus familias advirtieron a las autoridades, quienes comenzaron con el operativo de búsqueda.

El operativo estuvo encabezado por la Prefectura Naval Argentina (PNA) y contó con la participación de fuerzas de seguridad, bomberos, direcciones de Defensa Civil, guardaparques y voluntarios. La principal hipótesis sostiene que un desperfecto mecánico habría provocado el ingreso de agua en la embarcación y el consecuente naufragio en las aguas del Río de la Plata. Ahora, la investigación judicial deberá reconstruir qué fue lo que ocurrió aquella jornada.

Las víctimas eran fanáticos de la pesca Redes

A lo largo de las semanas, los cinco cuerpos fueron encontrados en distintos puntos de la costa argentina y uruguaya. El primero en ser identificado fue Romegialli, hallado el 26 de junio por la tripulación de un buque mercante que navegaba en jurisdicción uruguaya.

Dos días después, el 28 de junio, encontraron el cuerpo de Carlos Kovach en el Río de la Plata, cerca de Punta Indio; mientras que Boscardin fue hallado en la zona de Atlántida, en Uruguay.

Hasta ahora, el último cuerpo en ser encontrado había sido el de Claudio Kovach, quien apareció en aguas del Río de la Plata. Ahora se sumó a ellos Giubu y así se cierra el operativo.

Carlos y Claudio Kovach, los dos hermanos fallecidos Redes

A principios de julio, la Prefectura había anunciado la suspensión de la búsqueda de los dos pescadores argentinos que restaban por encontrar en ese momento, Claudio Kovach y Giubu.

Las autoridades decidieron suspender el operativo comando de búsqueda unificado que se había organizado en las localidades bonaerenses de Ensenada y Berisso junto a las autoridades de Magdalena y Punta Indio. A partir de ese momento, cada cuartel costero ubicado entre la región y el Partido de la Costa se encargó de la inspección dentro de su propia jurisdicción cuando las condiciones climáticas y la disponibilidad de recursos de cada sede lo permitieran. Así, con el correr de los días, se hallaron los dos cuerpos restantes.