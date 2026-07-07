Finalizó la búsqueda de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata tras el hallazgo de tres de los cinco cuerpos

La Prefectura suspendió la búsqueda de los dos pescadores argentinos que permanecen desaparecidos desde el pasado domingo 14 de junio en el Río de la Plata. El último cuerpo fue hallado hace pocos días por la Prefectura Nacional de Uruguay en la costa del departamento de Canelones, y se sumó así a los otros dos integrantes del grupo encontrados sin vida: Sebastián Romegialli, de 50 años, y Carlos Kovach, de 60 años.

Este sábado, las autoridades decidieron suspender el operativo comando de búsqueda unificado que se había organizado en las localidades bonaerenses de Ensenada y Berisso junto a las autoridades de Magdalena y Punta Indio.

A partir de ahora, según información consignada por 0221, cada cuartel costero ubicado entre la región y el Partido de la Costa se encargará de la inspección dentro de su propia jurisdicción cuando las condiciones climáticas y la disponibilidad de recursos de cada sede lo permitan.

Buscan a una embarcación con cinco tripulantes en el Río de la Plata

De acuerdo con la información oficial, el último cuerpo encontrado no presentaba lesiones externas, por lo que una de las principales hipótesis apuntó a que las corrientes y los fuertes vientos registrados en el Río de la Plata lo arrastraron hasta el lugar en donde fue hallado.

Los investigadores trataron de determinar si se trataba de Claudio Kovach, Alejandro Boscardin o Damián Giubu, los tres cuerpos restantes. Si bien no se confirmó la identidad en un primer momento, fuentes cercanas a la investigación confirmaron a 0221 que se trata de Boscardin —quien estaba al mando de la lancha— debido a un chaleco y la marca de una operación que lo habrían identificado.

El cuerpo de Romegialli fue el primero en ser encontrado, el 26 de junio, cuando la tripulación de un buque mercante detectó un cadáver flotando y dio aviso a la Armada del país vecino. Dos días después, el 28 de junio, durante un nuevo rastrillaje apareció el cuerpo de Carlos Kovach —hermano de Claudio— en aguas del Río de la Plata, a la altura de Punta Indio.

La búsqueda en el Río de la Plata Captura de video

Operativo de búsqueda

Los cinco hombres habían salido a pescar pejerrey durante la mañana del 14 de junio desde el Camping Hudson, en Berazategui. El barco, identificado como Chamigo-Ho, había zarpado con destino a la franja costera para realizar la actividad deportiva. La alerta se activó cuando, al caer la noche, sus ocupantes no volvieron al lugar del que habían salido, donde permanecían estacionados sus vehículos, y el hermano de dos de los desaparecidos dio aviso a la policía.

Desde entonces, los rastrillajes se extendieron por distintos sectores del Río de la Plata, entre Hudson, Berisso, Ensenada, Magdalena y aguas jurisdiccionales de Uruguay. La embarcación contaba con chalecos salvavidas, bengalas, GPS y radio VHF, aunque, según trascendió, no tenía radiobaliza ni un sistema de posicionamiento electrónico, dispositivos que podrían haber facilitado su localización durante la emergencia.

Según pudo saber LA NACION, los cinco embarcados eran personas experimentadas en la pesca y uno de ellos era el dueño de la embarcación. Todos realizaban de manera habitual el recorrido.