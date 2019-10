Confirmaron ocho nuevos casos de sarampión y suman 26 en lo que va del año

Crédito: Shutterstock

4 de octubre de 2019

El brote de sarampión, el más importante en la Argentina desde 2000 cuando se eliminó la circulación endémica de la enfermedad, sumó ocho nuevos casos hasta alcanzar los 26 en lo que va del año. En la última semana se confirmó que una mujer, que ya había contraído la enfermedad, contagió a sus cinco hijos, de entre 5 y 19 años, que no habían sido vacunados de acuerdo al calendario estipulado. A ellos se suman otros tres nuevas personas enfermas.

La mujer, de unos 44 años, vive en el conurbano bonaerense junto con su familia, pero se habría infectado en la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a lo que confirmaron las autoridades sanitarias, ella y su marido estaban convencidos de no vacunar a sus hijos. "Es una situación muy crítica que se expongan a los niños al virus, no solo a sus hijos, sino al resto de los chicos, sobre todo, a los menores de seis meses que no se pueden vacunar", explicó Cristián Biscayart, responsable de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la Secretaría de Gobierno de Salud, en diálogo con LA NACIÓN.

El fin de semana, ante la confirmación de nuevos casos en bebés, chicos y adultos en distintos partidos de la provincia de Buenos Aires, la Secretaría decidió ampliar la recomendación de una dosis "0" de la vacuna triple viral a los bebés de entre 6 y 11 meses (que ya había sido indicada en la ciudad de Buenos Aires y en la región sanitaria V) a las regiones VI, VII y XII.

Esta dosis no cuenta para el calendario habitual; es decir que luego debe continuarse como siempre, con la aplicación de las correspondientes a los 12 meses y al ingreso escolar. "También es recomendable que todos aquellos adultos que tengan dudas de tener el refuerzo se vacunen o al menos, realicen una consulta médica", amplió Biscayart.

Todos los bebés de 6 a 11 meses de las regiones sanitarias incluidas en la nueva indicación y los chicos de uno a cuatro años que no hayan recibido la vacuna durante la campaña de noviembre del año pasado tienen que aplicársela. Quienes tienen entre cinco y 54 años deben tener dos dosis. Los mayores de esa edad se consideran inmunes.

La llamada dosis "0" se recomienda aplicar en menores y adultos de las regiones de Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, San Fernando, Escobar, Pilar, Tigre, Malvinas Argentina, José C. Paz, San Miguel, San Isidro, Vicente López, San Martín, CABA, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Moreno, General Rodríguez, Marcos Paz, Merlo, Morón, La Matanza, Ezeiza, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Quilmes, Almirante Brown, Presidente Perón, Florencio Varela, Berazategui y San Vicente.

A pesar de los nuevos casos confirmados no se tomarán nuevas medidas más allá de las anunciadas el fin de semana. Aunque se sugirió a las familias con bebés menores de 6 meses que eviten lugares con grandes aglomeraciones de personas al menos hasta detener el brote.

La última gran epidemia de sarampión fue entre 1997 y 1999 cuando se registraron 10.600 casos y 66 muertes. Desde ese entonces la Argentina logró eliminar la circulación del virus en forma endémica y todos los casos registrados luego fueron importados, con lo que se alcanzó el estatus de "país libre de circulación". Pero si a lo largo de un año no se corta la circulación viral, se puede perder.

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa. Nueve de cada diez personas pueden infectarse si están en contacto con el virus que se mantiene hasta dos horas en el aire. Las personas lo transmiten hasta cuatro días antes de tener los síntomas, que son rash (manchas en la piel) y fiebre de más de 38 grados.

Las autoridades sanitarias recomiendan notificar y consultar a un médico en caso de fiebre elevada con exantema (erupción cutánea generalizada) dentro de las 24 horas de detectado los síntomas, con adelanto por vía telefónica a la autoridad local responsable de las acciones de bloqueo. Además, y lo más importante, contar dos dosis de vacuna doble o triple viral, o acreditar certificación de IgG positiva (quiere decir que la persona tiene anticuerpos por una infección pasada) para sarampión.