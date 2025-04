La Anmat prohibió una marca de gomitas con cannabidiol

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este sábado la distribución de una marca de gomitas con cannabidiol provenientes de Estados Unidos. El organismo detectó que la empresa proveniente del país norteamericano no cumplía con los procedimientos correspondientes para su importación, lo que convirtió a los productos en ilegales.

Las gomitas son conocidas como CBD Gummies y CBD Acid Gummies de la marca Royal CBD Premium Line alojada en San Francisco y se vendían a través de plataformas de venta en línea. Esto fue detectado por el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), quien descubrió que no había antecedentes de registros e ingreso de las gomitas al país.

“El Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos solicitó colaboración a la Dirección de Fiscalización y Control del INAL, con el objeto de averiguar si constan antecedentes de registros e ingreso al país de los citados productos; a lo que informó que no constan en el Servicio de Autorización Sanitaria de Alimentos para el Comercio Exterior antecedentes de ingreso al país de los productos investigados”, detallaron en la disposición 2164/2025 del Boletín Oficial.

CBD Gummies Anmat

Las gomitas no solo no cumplían con los procedimientos establecidos para la importación de alimentos, sino que tampoco había registro de ellas. Por eso se las consideró ilegales y el INAL recomendó que no sean elaboradas, comercializadas y distribuidas en el país para “proteger la salud de los ciudadanos ante su consumo”.

“Que por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República Argentina de acuerdo a lo normado por el Artículo 9°, inciso II de la Ley N° 18284″, explicaron.

CBD Acid Gummies Anmat

Y agregaron: “Toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registros, motivo por el cual no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y plataformas de venta en línea del citado alimento”.

Debido a estas recomendaciones del instituto es que la Anmat decidió prohibir “la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en plataformas de venta en línea, de los productos”.

LA NACION

