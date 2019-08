El niño había salido de su casa el jueves, minutos después de las 15, para ir a jugar. Al notar que no regresaba, comenzaron a buscarlo por la zona y lo encontraron colgando de un puente Fuente: Archivo

Fabián López SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de agosto de 2019 • 10:03

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- El crimen de Ulises Benjamín Amaya, un niño de cuatro años que apareció colgado de un puente a pocas cuadras de su casa, mantiene conmocionada a la provincia y genera desconcierto entre los investigadores. El hecho ocurrió el jueves por la tarde, a plena luz del día, en la localidad de Las Talitas, a ocho kilómetros al norte de la capital tucumana.

Si bien el resultado de la autopsia determinó que el niño no fue abusado sexualmente, las pericias confirmaron la existencia de lesiones superficiales en sus manos y en el rostro que indicarían que trató de defenderse para evitar ser vejado. Sin pistas firmes sobre el autor del crimen, los investigadores creen que Benjamín conocía al agresor y que éste lo mató para evitar que lo denuncie tras intentar violarlo.

El niño había salido de su casa el jueves, minutos después de las 15, para ir a jugar. Al notar que no regresaba, familiares y vecinos comenzaron a buscarlo por la zona. Dos horas más tarde, unos chicos lo encontraron colgado de un cable bajo un puente alternativo que está ubicado al lado de un terreno abandonado, sobre la avenida de Circunvalación, a 500 metros de la casa de la víctima.

Un familiar de Benjamín retiró el cuerpo y se lo entregó en manos al abuelo del menor, Francisco Peñalva (39) con quien vivía. Creyendo que todavía podían salvarle la vida, el hombre trasladó a su nieto en un auto hasta el Centro de Asistencia Primaria de la Salud (CAPS) de la zona, donde ingresó sin vida a las 17.25. "Su cuerpo todavía estaba calentito cuando me lo entregaron", dijo, desconsolado, su abuelo.

El resultado de la autopsia reveló que el niño no fue abusado sexualmente pero confirmaron lesiones que indican que el pequeño intentó resistirse Fuente: Archivo

El resultado de la autopsia determinó que Benjamín murió por asfixia. Lo que desconcierta a los especialistas es el modo en que lo mataron. "El agresor se arriesgó a plena luz del día a buscar un cable y a colgar al niño cuando podría haber utilizado otro método. Quizás trató de hacer parecer que se trató de un accidente por una travesura. Pero eso es imposible, porque Benjamín de ninguna manera podría haberse colgado así por sus propios medios y a esa edad los chicos no tienen noción de lo que es la muerte", dijo a LA NACIÓN una fuente de la investigación.

En el caso trabajan personal de la División Homicidios, al mando de los comisarios Cristian Peralta y Diego Bernachi, junto a integrantes del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF) del Ministerio Público Fiscal de Tucumán.

Los especialistas prácticamente tienen descartada la posibilidad de que el asesino sea un familiar directo del niño, debido a que a la hora en la que ocurrió el hecho todos estaban en la vivienda o junto a otras personas que confirmaron dónde estaban. Por esta razón, la investigación ahora apunta al entorno vecinal y a los otros menores con los que Benjamín tenía contacto.

Por disposición de la fiscal Adriana Giannoni, al frente de la unidad Especializada en Homicidios II, que tiene a su cargo la investigación, se ordenaron distintas medidas para tratar de esclarecer el hecho.

La madre exige justicia

Para exigir justicia, los familiares de Benjamín se reunieron esta semana con funcionarios del Ministerio Público Fiscal, encabezados por Tomás Robert, a cargo de la Secretaría Judicial, en el marco del Programa de Asistencia a las Víctimas. El funcionario judicial les manifestó la intención de brindarles acompañamiento y contención en este duro momento, además de poner a su disposición todos los recursos humanos y materiales para llegar al esclarecimiento del hecho.

"Con lo que me hablaron me siento más aliviada y relajada, porque me están apoyando y porque sé que todo va a salir bien", expresó al finalizar la reunión Milagros Amaya, la mamá de Benjamín. "Pedimos que se investigue quién es el que cometió el hecho. Me dijeron que tengamos paciencia y que se van a concentrar en la investigación. Queremos que se haga justicia y que salga todo a la luz", agregó la mujer.

La familia del menor se reunió con el Ministerio Público Fiscal para exigir justicia por su hijo

Por su parte, Alejandro López Isla, prosecretario de la Fiscalía Especializada en Homicidios, que trabaja en el caso, brindó detalles de la pesquisa desarrollada hasta el momento. "Desde el jueves se viene trabajando todos los días. Los funcionarios del Ministerio Público están yendo al lugar del hecho, incluso el domingo se han hecho tareas donde la doctora Giannoni ha participado de manera personal, estando en el lugar del hecho, haciendo algunas pesquisas y estudios con la gente del laboratorio y también haciendo interrogatorios a distintas personas que nos puedan aportar datos", señaló.

El funcionario sostuvo que "se están explorando distintas líneas investigativas para tratar de determinar cuál es la más fuerte para continuar con la investigación de este hecho tan aberrante".

Para ayudar a esclarecer el caso, desde la Fiscalía Especializada en Homicidios II, solicitaron la colaboración de la comunidad para que quienes cuenten con datos sobre el hecho se presenten en los Tribunales Penales ubicados en avenida Sarmiento al 400 de la capital tucumana; o se comuniquen a los números telefónicos (381) 4979711 ó (381) 153 95 00 45, de la Fiscalía Especializada en Homicidios II.

"Nos gustaría que la población pueda colaborar brindando información porque es un caso absolutamente complicado, que se da en el medio de un monte donde es difícil recabar datos y si alguien sabe algo o escuchó que se acerque", solicitó López Isla.