“Revancha” con suerte. Misterio sobre el único ganador de más de US$6.000.000 del Quini 6

SANTA FE.- Lo único que se sabe, dos días después del sorteo, es que el apostador que ganó $8.844 millones (US$6.057.534 al cambio de hoy) en el último juego del Quini 6 jugó su boleta en la agencia 9321 “La herradura de la suerte”, de la calle 63 al 563 del barrio América, de la ciudad de Reconquista, cabecera del departamento General Obligado, 325 kilómetros al norte de la capital provincial.

Hasta el momento, el anónimo aportador jugó la boleta ganadora, y acertó los números 05-15-25-33-40-45 de la modalidad Revancha.

La cifra ganadora se verá reducida por las deducciones impositivas vigentes. El ganador no recibirá el monto total del premio por las deducciones fiscales. Para determinar el monto que se retiene en concepto de impuestos, el ARCA primero calcula el 90% del total del premio. El 10% restante responde a costos operativos o márgenes internos del juego.

Sobre ese 90% del premio total, se aplica una carga impositiva del 31%. Esta tasa se utiliza en la Argentina para los premios ganadores de juegos de azar, incluyendo sorteos, loterías y quinielas. Así, para un premio como el que ganó el apostador que jugó en Reconquista, la retención de Arca (exAfip) es de $ 2.445.854.400 (o su equilavente US$1.675.242).

El cálculo se realiza en dos pasos, según lo establecido por la legislación argentina (leyes N°20.630 y N°23.351): Se toma el 90% del monto total del premio, que es la base imponible y sobre ella se aplica la alícuota del 31% del impuesto de emergencia. Por lo tanto, el monto neto que percibiría el ganador es de aproximadamente $6.376.524.000 (o su equivalente US$4.367.482).

Por otra parte, según informó la Lotería de Santa Fe, que administra tanto el Quini Seis como el Brinco en los sorteos del fin de semana las modalidades Tradicional y La Segunda quedaron vacantes. El pozo acumulado del Tradicional era de $ 2.592.567.857.

Más allá de todas esas especulaciones “millonarias”, la experiencia de los agencieros y de la propia Lotería de Santa Fe es que hasta la semana que viene difícilmente se pueda conocer –si es que finalmente ocurre- el nombre del ganador de este último sorteo.

Por diversas razones, la primera sin dudas es la seguridad, el ganador prefiere ocultar su identidad, quizá en los próximos días se presente ante las oficinas de la Lotería, en la capital provincial, para solicitar asesoramiento. Allí mismo puede solicitar reserva de identidad, aunque otras veces son profesionales del derecho quienes realizan dicho trámite en nombre de un tercero.

En la ciudad de Reconquista, en Santa Fe, un apostador ganó más de US$6.000.000 en el Quini 6 Secretaría de Turismo de Reconquista

El juego del Quini Seis consiste en elegir seis números sobre un total de 46, que van del 0 al 45. La dificultad para ganar el Quini 6 es notoria. Según el análisis matemático ofrecido por el economista Federico Alonso, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará este miércoles 10 de diciembre 21.15. Ese sorteo contará con un pozo acumulado de $ 8.000.000.000.