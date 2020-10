Doce mujeres tuvieron una idea original para saludar a su amiga, internada en el Hospital Fleming, sin incumplir las normas de distanciamiento social

9 de octubre de 2020 • 17:16

Un grupo de mujeres quería saludar a su amiga internada con diagnóstico de cáncer pero, ante las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, les resultaba imposible ingresar a su habitación. Por eso, tuvieron una original iniciativa: alquilaron una grúa que las acercó hasta la ventana del hospital y pudieron verla algunos minutos sin dejar de respetar el distanciamiento social.

Gabriela, de 52 años, está internada en el Hospital Fleming, en Colegiales. Doce de sus amigas quieren verla desde que comenzó la cuarentena, pero están imposibilitadas de hacerlo, dado que la mujer es considerada población de riesgo. Para no dejar de respetar el protocolo por el Covid-19 y poder ver a su amiga de todos modos, las mujeres decidieron contratar una grúa que se eleva con una "plataforma tijera". Así, pudieron alcanzar la altura de la ventana de la habitación en la que se encuentra la paciente.

"¿Cómo no íbamos venir? Sabía que te íbamos a poder ver", dice una de las mujeres en un video que registró el emotivo momento. "Estamos acá, no lo puedo creer. No pueden con nosotros Gabi", agrega. En ese momento, se puede ver a Gabriela asomarse a la ventana, mientras sus amigas la saludan del otro lado del vidrio, rodeadas de carteles y globos.

Según información publicada por el diario El Día, el grupo se conoce desde hace más de una década. El vínculo comenzó con una práctica colectiva de running en la ciudad de La Plata, donde todas viven. "Es una mezcla de sensaciones debido a que no es una fiesta ni nada que se parezca, sino una forma de honrar una amistad de muchos años", le dijo una de las mujeres al diario platense.

Además, la mujer contó que Gabriela atraviesa una delicada situación emocional por el aislamiento. "Así que se nos ocurrió visitarla de esta forma en el día de ayer. Ella la está peleando y es una gran luchadora. Va a salir adelante", expresó. "La podríamos haber llamado, pero queríamos hacer algo que honre la amistad que tenemos. La idea era generar algo lindo y hacer algo que pudiera trascender, hacer la diferencia en el buen sentido".