Constitución: caos y cierre de la estación por un piquete de trabajadores en las vías

Los cinco servicios eléctricos de la línea Roca fueron limitados entre Quilmes-La Plata y Bosques vía Quilmes; y entre Temperley-Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques, debido a un corte de vías que provocó un grupo de manifestantes, informó hoy la empresa Trenes Argentinos.

Esto derivó en el cierre de la estación de Constitución donde, a cuatro horas de iniciada la protesta, cientos de personas se agolparon a la espera de una solución y de la reapertura de la terminal, por la que circulan más de 250.000 personas por día.

La protesta comenzó a las 12.40 en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, en el partido de Avellaneda, lo que impidió el paso de los servicios por las cuatro vías, por lo que fue imposible la llegada y la partida de trenes desde y hacia la estación Constitución. Cuatro horas después, los manifestantes anunciaron que levantaban la medida.

El cierre de la estación Constitución

Según pudo saber LA NACION, los manifestantes son 25 personas parte de un remanente de un total de más de 300 trabajadores que viene con reclamos desde principios del año pasado. “A 260 de esas personas ya se las pudo ubicar y resolver el reclamo. Los que están manifestándose hoy tienen diferentes conflictos como indemnizaciones ya pagadas, despidos por violencia, despidos de más de 10 años, o ni figuran en la nómina ferroviaria”, detallaron las fuentes consultadas.

Hay preocupación sanitaria por parte del gobierno nacional y de la empresa operadora porque cuando se reabra la estación, los trenes van a salir colapsados y no se va a poder suspender ni limitar servicios porque la gente necesita volver a sus casas.

Acuerdo

“Tomamos la decisión de levantar la medida de fuerza porque la Policía nos dijo que el miércoles nos van a recibir”, dijo una de las personas que protagonizaba el corte, y agregó que si en el próximo encuentro no hay una resolución, volverán a protestar.

Según el hombre, ellos no quieren cortar, pero esperan buena voluntad del Gobierno y de la empresa. “Somos miles los despedidos y aún más de 200 que no fueron reincorporados”, indicó. “Si el gobierno nos llamaba a una mesa de diálogo antes, no llegábamos a esto en la hora pico. Tiene que haber algo concreto”, reiteró el vocero de los ferroviarios.

