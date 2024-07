Este es el fatal error que la mayoría comete en el examen de conducir en EE.UU.

Escuchar

Uno de los errores más comunes que llevan a la reprobación de aspirantes en los exámenes de manejo en Estados Unidos está relacionado con la forma de cruzar una señal de stop (pare, en inglés). Este fallo es tan frecuente que miles de personas se ven afectadas anualmente. El usuario de TikTok, @junioramesty24, compartió algunos tips esenciales para evitar caer en esta trampa.

En muchos casos, los aspirantes al examen de manejo no comprenden completamente la importancia de detenerse por completo en una señal de pare. Con frecuencia, al no ver otros vehículos en las inmediaciones, simplemente reducen la velocidad y continúan su marcha. Este error no solo es motivo de reprobación, sino que también puede ocasionar accidentes graves.

Cómo detenerse correctamente ante una señal de stop

La manera correcta de proceder implica varios pasos específicos. Primero, es fundamental dirigirse hacia el cartel y detener el vehículo por completo antes de la línea de pavimento. Aunque algunos sugieren esperar tres segundos antes de continuar, la realidad es que no hay un tiempo exacto estipulado. Lo clave es frenar completamente y realizar las verificaciones necesarias antes de avanzar.

Según muestra @junioramesty24, si al detenerse en el primer stop no se obtiene una visibilidad adecuada, es necesario realizar uno “doble”: este procedimiento implica avanzar lentamente después de la primera detención hasta obtener una mejor vista del tráfico, y detenerse nuevamente si es necesario.

El orden de verificación antes de cruzar es otro aspecto fundamental que muchos pasan por alto. La secuencia correcta es mirar primero a la izquierda, luego a la derecha, nuevamente a la izquierda y finalmente hacia el frente. Solo si no se detectan vehículos en ninguna de estas direcciones, se puede proceder a cruzar de manera segura.

Este error, aparentemente simple, refleja una falta de comprensión sobre la importancia de las señales de tráfico y las normas de seguridad vial.

Las señales de stop no están allí solo como una formalidad; su propósito es garantizar que los conductores tengan una oportunidad clara y segura de observar el tráfico antes de ingresar a una intersección.

En ese sentido, la educación vial y la práctica son fundamentales para superar estos desafíos en el examen de manejo. Aunque muchos lo ignoren o lo subestimen, comprender y respetar los carteles de STOP puede marcar la diferencia entre aprobar o reprobar el examen, además de prevenir accidentes en las vías.

