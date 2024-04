Córdoba: abrió un local que vendía a precios “populares” y se convirtió en furor, pero lo clausuraron el mismo día

Escuchar

La apertura de un nuevo local de una cadena de vestimenta causó furor en la ciudad de Córdoba. En apenas unos minutos, decenas de compradores hacían largas filas para adquirir prendas a precios “populares”. Sin embargo, horas después de su inauguración, la municipalidad de la capital provincial clausuró el comercio “Nosotras”, ante la sorpresa de los visitantes y de las dueñas del lugar. Según trascendió, los vecinos de la zona se quejaron por la gran cantidad de gente y el caos vehicular.

La medida se debió a que el local en cuestión, ubicado en el barrio Jardín, al sur de la ciudad, no contaba con la correspondiente habilitación para funcionar atendiendo a esa cantidad de clientes, según informó la municipalidad en la red social X. Es que con precios que iban desde los $300 y con mucha variedad de talles a disposición de los consumidores este viernes se formaron extensas hileras, que incluso llegaron hasta 10 cuadras de largo, para adquirir la vestimenta a bajo precio.

Clausuramos un local de indumentaria que abrió sin habilitación y generó inconvenientes en la vía pública.

Se trata del local comercial “Nosotras” que difundió a través de redes sociales la apertura de una sucursal en la Av. Nores Martínez y provocó largas filas de espera. — Municipalidad de Córdoba (@MuniCba) April 5, 2024

“Ante esta situación, que generó disturbios, empujones, y el reclamo de vecinos por falta de higiene en las veredas y de baños previstos para las personas que desde la madrugada del viernes aguardaban la apertura; la Guardia Urbana Municipal se apersonó a sistematizar el ingreso. Desde el área de Fiscalización y Control tomaron conocimiento de la situación, que no había sido notificada al municipio. Inspectores de control de la vía pública ordenaron la situación y personal del CPC Jardín corroboró la habilitación del comercio”, se indicó de manera oficial.

En sus redes sociales, los dueños del local anunciaron entonces que sus puertas estarán cerradas los próximos días y venderán solamente a través de pedidos. “Córdoba explotó y fue récord. Se me fue de las manos, no pensé que iba a ser tanta gente ¡Dios mío! La verdad que no me lo esperaba y estoy muy en shock todavía”, dijo Pamela Silva, una de las dueñas, en diálogo con el diario local La Voz.

Debido al furor por comprar las prendas de vestir y la “revolución” que generó en el barrio, este viernes la Policía local debió implementar un operativo especial en la zona para organizar el tránsito. Además, para evitar incidentes, colaboraban con el ingreso de las personas al local para que la situación no se desbandara. Se vendían pantalones de jean desde $1500, zapatillas desde $4500, camperas desde $7500 y remeras desde los $900 en todos los talles.

Silva, la joven comerciante, es chaqueña y ya tiene abiertas sedes de “Nosotras” en la capital de Corrientes y en la ciudad de Resistencia. Hace dos años que la emprendedora tenía como objetivo llegar a Córdoba con su proyecto, que finalmente pudo llevar a cabo a fines de la semana pasada.

Su primer local lo abrió hace ocho años en la capital de su provincia natal y nunca imaginó las dimensiones que su negocio iba a tomar. “Siempre quise tener un local de ropa y vender barato para que a la gente le atraigan las ofertas”, contó.

