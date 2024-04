Fernán Quirós aseguró que “en la Ciudad el dengue está en la parte final” y valoró la eficacia de la vacuna

Escuchar

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró este sábado que “todos los datos son muy consistentes para indicarnos que en la ciudad de Buenos Aires se está en la fase final de este brote epidémico, los casos irán descendiendo de acá en adelante”.

“Lo que estamos viendo en estos últimos días, prácticamente la última semana, es que han descendido las ovitrampas positivas, tenemos una malla en toda la ciudad de sitios donde detectamos las posturas de huevos del Aedes Aegypti. Estamos registrando es un descenso significativo de las ovitrampas positivas”, expresó el ministro y no dudó en afirmar que “el Aedes está empezando a disminuir su participación y su presencia en el territorio”.

Quirós sostuvo que la estrategia sanitaria de la ciudad es “testear a la totalidad de los pacientes sospechosos en el sistema público”. “Es necesario testear al paciente con síntomas, sobre todo porque además nos da una indicación muy clara de cómo sigue la epidemia”, valoró en diálogo con TN y subrayó que se trata del “brote epidémico más alto de la historia argentina, de la historia de la ciudad y de la historia de Sudamérica”.

Vacuna y los cuestionamientos del Gobierno nacional

Luego del cuestionamiento de la eficacia de la vacuna contra el dengue por parte del Gobierno nacional y de los dichos de Mario Russo, ministro de Salud de la Nación, quien dijo que recibió presiones por parte de laboratorios, Quirós se desmarcó. “De ninguna manera me siento apretado por los laboratorios”, respondió.

“La vacuna se ha demostrado que es segura y eficaz. Se probó sobre todo en niños de 4 años a 17 y se ha demostrado que efectivamente es una vacuna segura. Es eficaz porque disminuyó la tasa de contagios y de enfermedad grave”, consideró Quirós, pero sostuvo que la ciudad todavía no vacunará a la población.

“Hay casi como dos discusiones. Una es cuál es la adhesión individual, el interés individual; y la otra, cuál es la indicación de política pública, es decir, una vacunación como estrategia de gobierno para cortar la circulación viral y proteger a la sociedad”, expresó el médico, quien se desempeña como ministro porteño desde diciembre de 2019.

“En términos de política pública al día de hoy todavía no tenemos toda la información suficiente para decidir apropiadamente bien en dónde, en qué momento y a quienes aplicarle la vacuna. Pero hay cierto consenso hoy y vamos a tener información precisa en el próximo mes o dos meses. La mayoría de los expertos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) opinan que uno debería usar la vacuna de manera focalizada y segmentada”, precisó.

Quirós explayó: “Focalizada en los lugares donde hay circulación permanente e intensiva. Por ejemplo, en las zonas endémicas, como ha habido en el norte argentino este año o en Brasil y Paraguay. Y segmentada al grupo que más se contagia, que son los jóvenes. En términos de estrategia de política pública eso es lo que creemos. En la ciudad no se dan esas condiciones y todavía falta información científicamente válida para definir qué hacer en la ciudad en la próxima campaña”.

El ministro de Jorge Macri, quien llegó al cargo de la mano del exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, pidió “recordar que la vacuna aún no fue testeada en términos de su eficacia y seguridad en mayores de 60 años”. “En esa franja etaria todavía tenemos algunas dudas que se necesitan responder. No quiere decir que no sea apropiado, sino que aún no sabemos”, explicó.

Por otra parte, en relación a la decisión individual de cada persona, señaló que “es una discusión individual de cada paciente con el médico de acuerdo a la aversión de riesgo del paciente y las condiciones que tenga, por supuesto”. Pero resaltó que “el trabajo de Takeda [la vacuna contra el dengue aprobada por ANMAT] indica que la vacunación individual desciende el porcentaje de dengue grave del 0,6% a 0,1%. Lo desciende de manera significativa”.

Fumigación

“Me parece importante explicárselo a la gente porque hay mucha gente angustiada porque va con los chicos a la plaza, al parque, al espacio público y ve nubes de mosquitos y se preocupa y pregunta por qué no fumigamos”, comentó el ministro, que cursó sus estudios de grado en la Universidad de Buenos Aires y después hizo un posgrado en dirección de sistemas de salud en la Universidad Oberta de Cataluña (OUC).

“El mosquito que transmite la enfermedad, que es el de patitas blancas, el Aedes Aegipty, se lo llama mosquito mascota, que es el de las patitas blancas. Es domiciliario y peridomiciliario. Es decir, vive con las personas y no está en el espacio público. Excepcionalmente puede estar en algún lugar, pero no está en el espacio público en términos generales”, afirmó y concluyó que “por lo tanto, la fumigación preventiva en el espacio público a los fines del dengue no tiene ninguna utilidad”.

Quirós, no obstante, aseguró que la ciudad igualmente realiza algunas fumigaciones puntuales: “Cuando tenemos un enfermo en período virémico, es decir, que el virus está en la sangre, es cuando la persona tiene fiebre. Cuando tenemos un enfermo confirmado sí fumigamos. Hemos hecho cerca de 4000 intervenciones en la ciudad a lo largo de todo ese verano. Fumigamos adentro de la casa con una técnica especial”.

El ministro describió cómo es el proceso para las fumigaciones: “Identificamos a todos los pacientes que se cargan en ese día en el sistema nacional de vigilancia. Cuando es en el período de fiebre nos comunicamos con esa persona al teléfono de contacto que tiene y le pedimos permiso para ir a su domicilio. Vamos con un equipo técnico del Hospital Pasteur, que ayuda en el domicilio a buscar los criaderos porque frecuentemente los encontramos ahí. Hacemos, por un lado, un dispositivo de fumigación adentro de la casa, alrededor de la casa y hacemos la búsqueda de febriles en toda la manzana. Si hace falta, por supuesto fumigamos en esa zona donde está ese caso. Eso lo hacemos permanentemente todos los días”.

Quirós, por último, remarcó que “al ser una enfermedad que viene todos los años, cada año es una oportunidad para aprender y para prepararse para el que viene”. Y alertó de otro problema sanitario que vendrá a continuación, al igual que suele suceder en esta época del año: ”Estamos viendo en estos días que empezaron a aparecer cuadros febriles vinculados a los virus respiratorios del otoño e invierno”.