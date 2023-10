escuchar

Un nuevo hecho de violencia ocurrió en el marco de un partido de fútbol en la provincia de Córdoba, cuando el juez de línea de un partido recibió un ladrillazo en la cabeza que lo dejó “muerto por un minuto”. El ataque sucedió el último fin de semana en el encuentro que disputaban los clubes Urquiza y Atlas de Brinkmann, en la localidad cordobesa de Morteros, y la víctima, identificada como Juan (52), logró recuperarse tras recibir respiración cardiopulmonar (RCP), pero debió ser fue hospitalizado.

El caso tuvo lugar el sábado alrededor de las 16 en la mencionada localidad del norte de Córdoba de a penas 16.000 habitantes, pero se viralizó en las últimas horas. Todo sucedió cuando el árbitro principal del encuentro, Jorge, decidió añadir seis minutos más en el final del segundo tiempo. Fue ahí que se desató el conflicto en medio de un partido de alta tensión entre los 22 jugadores y ambas hinchadas.

Mientras se jugaba el añadido, que caldeó el ambiente, Urquiza convirtió un gol decisivo al quinto minuto que dejaba a Atlas afuera del torneo. Como consecuencia, los futbolistas de ese equipo se le fueron encima a los jueces.

En ese momento, tal y como se ve en un video que circuló en las redes sociales, un hombre se acercó por atrás del línea y lo golpeó brutalmente con un ladrillo en la parte posterior de la cabeza. Sin embargo, pese a la magnitud del golpe, Juan se mantuvo de pie entre los insultos y reproches, y el árbitro decidió dar por finalizado el encuentro.

Al cabo de unos minutos, ya en el vestuario, Juan se desvaneció y debió ser reanimado por una mujer practicante de enfermería que fue a ver el partido junto a su esposo, que también era árbitro, según relató al programa Todo Córdoba, de El Doce.

“El partido venía normal, no había nada raro. Adicionaron seis minutos y a los cinco hizo el gol Urquiza, con el que Atlas quedaba afuera”, recordó Jorge y señaló que fue un dirigente de Atlas el que agredió a los letrados: “Salió y tiró un ladrillo que le pegó a Juan en el cráneo. Creo que hubo intento de homicidio hacia una persona, hacia mi compañero Juan”.

Asimismo, explicó lo qué sucedió en el vestuario. “Me decía que no veía, que veía borroso. Cuando lo acostamos ingresó el ángel de la guarda, Yamila Iturre. Le hizo 13 RCP. Jamás viví algo así”, contó el árbitro. Y agregó: “Estuvo muerto un minuto y 20 (segundos) . Gracias a Yamila, Juan volvió en sí y fue trasladado a un hospital”, reveló. Además, reclamó que la hinchada de Atlas no permitía el ingreso de la ambulancia.

Tras lo ocurrido, según reportó el medio local Cadena 3 se radicó una denuncia en la Unidad Judicial de Morteros, y ya hay 22 imputados. Entre ellos se encuentran jugadores, dirigentes de Atlas y parte del cuerpo técnico.

