Córdoba. Buscan a dos hombres extraviados en el Champaquí, el cerro más alto de la provincia

CORDOBA.- Un nuevo operativo de búsqueda en montaña se despliega desde las últimas horas de ayer en el cerro Champaquí, en el oeste de Córdoba, que alcanza una altura de 2970 metros, lo que lo hace el más alto de la provincia. La familia de dos hombres denunciaron que no bajaron este sábado, tal como estaba previsto.

David Arce, de 29 años y Claudio Gallo, de 45, son buscados en un operativo encabezado por el cuartel de Bomberos de Yacanto. Este domingo el despliegue se realizó en la zona de Pueblo Escondido, en la zona de Calamuchita.

Se trata de un antiguo campamento minero que trabajó hasta 1969 y que albergó hasta 400 obreros en su momento de mayor producción; desde hace tiempo está preparado como refugio de montaña. En general el recorrido se hace con guías.

Según sus familiares, ambos están habituados a realizar expediciones de montaña y conocen la zona. Después de un día de búsqueda, no se encontraron rastros.

A fines de enero hubo otro mega operativo en el Champaquí cuando un turista de 62 años se lesionó mientras escalaba y no pudo bajar. Estuvo un día desaparecido. Era su tercer ascenso al cerro pero lo hizo, con sus acompañantes, por un camino no tradicional. Los jóvenes que iban con él descendieron el domingo a la noche para pedir ayuda pero cuando llegaron los rescatistas no estaba en el lugar.

Hace dos semanas, en el macizo montañoso Los Gigantes se extravió María del Carmen Herrero, una mujer de 31 años, quien no bajó con sus compañeros con los que había ido a realizar tareas de reforestación. La mujer de 31 años fue buscada durante dos días, tiempo en el que sobrevivió con unos chicles sin azúcar y una naranja; se quedó refugiada en una cueva de piedra.

