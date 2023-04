Córdoba: la Justicia imputó a una docente por maltratar a un chico con autismo

escuchar

CÓRDOBA.- La Justicia de Córdoba imputó a una docente que habría golpeado a un chico de seis años con Trastorno del Espectro Autista en una escuela estatal del barrio Yofre Norte de esta ciudad. La maestra fue separada de su cargo ayer por la tarde por el Ministerio de Educación provincial, después de que la madre del alumno denunció el hecho.

La docente integradora fue imputada por el fiscal Raúl Garzón por lesiones leves. La madre del estudiante contó a diversos medios periodísticos locales que ayer antes del mediodía la llamó por teléfono para decirle que su hijo “estaba en crisis”.

“Voy inmediatamente y me lo encuentro a Fran en el piso llorando, con la maestra integradora al lado, que estaba muy angustiada. Le pregunté qué le pasó y él me dijo ‘la seño me pegó’. Yo no le creí porque ella no me había dicho nada”, afirmó la mujer.

Retiró a su hijo de la escuela y en su casa le dio la medicación que toma, pero el chico continuaba en crisis. “A los 20 minutos me llama la maestra, y me dice que, tras hablar con la psicóloga, le dijeron que me tenía contar lo que pasó”, detalló. Y agregó: “La señorita le estaba atando los cordones a un compañero y Fran reacciona golpeándolo, una reacción que tiene por su condición. Entonces la maestra se levantó y lo golpeó en el pecho, Fran se cae y se golpea”.

Por la tarde, la madre fue citada a la escuela, donde –según contó– le pidieron firmar un acta a lo que ella se negó “porque lo que estaba no era lo que pasó”. Afirmó que la vicedirectora justificó el accionar de la maestra diciendo que fue “en autodefensa”.

Después de ese episodio, decidió hacer la denuncia. “Ningún niño, con o sin discapacidad, merece pasar por esto”, reflexionó. La madre del alumno se reunió con Liliana Sessa, inspectora del Ministerio de Educación, quien le planteó que estaban realizando una investigación del hecho y que la docente había sido licenciada.

En la órbita judicial, el fiscal Garzón ordenó pericias psiquiátricas y psicológicas y tomó declaración a la directora y a otro personal de la escuela.

