El país sumó ayer 36 nuevos casos detectados del nuevo coronavirus, con un total de 301 contagios confirmados por laboratorio y cuatro fallecidos en los últimos 20 días, según informó ayer a la noche el Ministerio de Salud de la Nación.

Por la mañana, la cartera sanitaria nacional había reconocido que en el país hay transmisión comunitaria del virus SARS-Cov-2 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Chaco, Córdoba y Tierra del Fuego. También, se mencionó la detección de un caso sin antecedentes de viaje ni contacto estrecho (autóctono), pero sin precisar en qué provincia.

Más tarde, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires dio a conocer que un docente, que había estado tomando exámenes finales el 4 y 11 de marzo, tuvo un resultado positivo para la prueba de detección. "El caso no está vinculado con antecedentes de viaje al exterior; actualmente se investiga la fuente del contagio -se indicó-. Al momento de concurrir a la facultad, el paciente no tenía sospechas de contagio de Covid-19. El diagnóstico ha sido confirmado definitivamente en el día de la fecha".

Aún se desconoce si se trata del mismo caso que comunicó ayer temprano el ministerio que conduce Ginés González García.

Fuentes del Ministerio de Salud porteño señalaron que, efectivamente, aún se está investigando la cadena de contagio del docente de la UBA. "No está cerrada la investigación epidemiológica", respondieron ante la consulta de LA NACION.

Hace una semana, Chaco había informado el primer caso de contagio local de la infección. "Como no se puede descartar el contagio, vamos a asumir este caso como un caso probable de circulación viral", anunció Paola Benítez, ministra de Salud Pública provincial. Se trata de una médica de 46 años del Hospital Julio C. Perrando, de Resistencia, donde hasta ese momento no se habían atendido pacientes con sospecha o confirmados de Covid-19.

En ese momento, el Ministerio de Salud de la Nación no lo consideró aún un indicador de transmisión en la comunidad. A los dos días, en el comunicado diario de casos mencionaron que "se detecta transmisión local en conglomerados", una clasificación oficial que describe contagios en sitios donde "se estima" que pudieron haber transitado personas infectadas o sus contactos, sin la seguridad de que así sea.

Pero, ¿qué significa la aparición de un caso autóctono? Es el reconocimiento de parte de las autoridades sanitarias de que el virus está circulando en la población. Y, con esto, la necesidad de reforzar las medidas que permitan interrumpir su transmisión comunitaria.

"Cuando una persona que volvió de viaje infectada tiene contacto con otra que no viajó y esa segunda persona enferma, estamos hablando de un contagio por contacto estrecho. Y si esa persona que no viajó a la vez estuvo en contacto con otras personas y alguna enferma, estamos ante un caso autóctono", explicó el médico infectólogo Jorge San Juan. "Se trata de una persona que no viajó ni tuvo contacto estrecho con alguien que haya viajado -agregó-. Es un indicador de que el virus circula en el país."

Gabriela Monzón lleva 12 días de aislamiento en su casa. En la calle, frente a la puerta de su casa, tiene custodia policial. Es la jefa de Consultorios Externos del hospital Perrando de Resistencia y su caso, que fue el primero que se asumió en la provincia como autóctono, forzó a Chaco a la cuarentena y al cierre de las fronteras.

"Es necesario que se tome conciencia de que el aislamiento social es fundamental y no hay que minimizar una tos, la mucosidad u otro síntoma poco común, ya que son un llamado de atención. He visto pacientes con los mismos síntomas que tuve yo aun cuando no teníamos la alarma epidemiológica -dijo Monzón en diálogo con LA NACION desde Resistencia-. Con esta pandemia, cambia la forma en que atendemos a los pacientes: con un interrogatorio hay que tratar de llegar a un diagnóstico, sin tocarlo, cuando la medicina aún es un trabajo muy artesanal, a pesar de los avances".

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, advirtió ayer a través de su cuenta de Twitter que la pandemia de Covid-19 se está acelerando. "Tardó 67 días desde el primer caso notificado en llegar a los primeros 100.000, 11 días en llegar a los segundos 100.000 y solo cuatro días en llegar a los terceros 100.000", sentenció. Ayer, en consonancia con la admisión de las autoridades nacionales, la OMS modificó el status de la Argentina: el país tiene "transmisión local".

La lista de 36 nuevas confirmaciones incluyen 13 casos en Santa Fe, 11 en la ciudad de Buenos Aires, 5 en la provincia de Buenos Aires, 4 en Chaco y 3 en Córdoba. Diecisiete infecciones son en personas que volvieron de viaje al país desde zonas con transmisión viral comunitaria y cinco son contactos estrechos de casos confirmados. Hay 14 que aún están en investigación, según informó ayer a las jurisdicciones el laboratorio nacional de referencia de Anlis Malbrán.